Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Випадкова знахідка на пляжі забезпечила жінку до кінця життя (фото)

Сьогодні, 09:56

Мешканка Таїланду може продати цю річ за сім мільйонів гривень

49-річна мешканка Таїланду на ім'я Сіріпорн Ніомрін знайшла на пляжі амбру (блювоту кашалота), що стоїть більше семи мільйонів гривень. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Знахідка важить близько семи кілограмів й має розмір 30,5 на 61 сантиметр. Ніомрін звернулася до місцевої влади з проханням підтвердити справжність амбри.

Фото: ViralPress

"Мені пощастило знайти такий великий шматок. Сподіваюся, він принесе мені гроші", – розповідає жінка.

Амбра – воскова речовина, що виділяється у кишечнику кашалотів. Часто її називають "блювотою кашалота" або "плавучим золотом". Зазвичай вона використовується як фіксатор у виробництві парфумів і може коштувати дуже дорого, залежно від її віку.

Вартість амбри на міжнародному ринку сягає 40 тисяч доларів за кілограм.

Фото: ViralPress

Раніше ми розповідали про археолога-аматора з Шотландії, який за допомогою звичайного металошукача знайшов стародавній скарб.

Читайте також:
Випадкова знахідка на пляжі збагатила подружжя на 600 тисяч доларів (фото)

До того ж, випадкова знахідка забезпечила сміттяра до кінця життя.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Вчені знайшли артефакт з вражаючими еротичними сценами (фото) Далекобійник знайшов скарб вартістю 200 тисяч доларів (відео) Сенсаційна знахідка: вчені знайшли найдавнішу в світі пивоварню (відео) Неймовірна знахідка в старому будинку здивувала британців (фото)
фото Таїланд знахідки амбра
Реклама

Новини партнерів

Впервые. Украиноязычная песня набрала более 360 млн просмотров
Впервые. Украиноязычная песня набрала более 360 млн просмотров
После рокового падения в Лос-Анджелесе скончалась "девушка Бонда"
После рокового падения в Лос-Анджелесе скончалась "девушка Бонда"
Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками
Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками
Олег Винник рассказал, как узнал о смерти своей мамы
Олег Винник рассказал, как узнал о смерти своей мамы

Популярні статті

Вчора, 18:30Смачно

Готуємося до Масниці: 12 начинок для млинців для кожного знака зодіаку

Вчора, 15:20Зірково

Мама Корольової звинуватила Малахова в зрадах Тарзана: "Все виглядало огидно"

Вчора, 14:30Зірково

Пономарьов, DZIDZIO, Пивоваров і ALEKSEEV заспівали разом. Попереджаємо, відео може викликати сльози

Вчора, 12:04Зірково

Нікіта Добринін взяв участь в російському "Холостяку": фото

Вчора, 09:45Events

Вихідні дні та свята в березні 2021 року в Україні

Вчора, 07:51Events

Яскраві листівки з першим днем весни 2021: привітання, вірші та картинки

Вчора, 05:37Психо

Гороскоп на сьогодні 1 березня: Терезам потрібно влаштувати вечірку, а Скорпіону зосередитися

28 лютогоEvents

З першим днем весни: короткі привітання і смс

28 лютогоЗірково

Анна Сєдокова влаштувала скандал на телебаченні й покинула зйомки

28 лютогоПсихо

Гороскоп на тиждень 28 лютого – 6 березня: всі знаки зодіаку

28 лютогоПсихо

Гороскоп на сьогодні, 28 лютого: на Овна чекає хороший день, а Тельця – сюрприз

28 лютогоEvents

28 лютого: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

27 лютогоЗірково

На шоу "Маска" вперше вгадали зірку: хто був у костюмі Лева

27 лютогоЗірково

NK і Полякова поцілувалися в шостому випуску "Маски"

27 лютогоTravel

Від Антарктиди відколовся величезний айсберг площею в півтора Києва (фото і відео)

27 лютогоФаново

Що подарувати на 8 Березня подрузі за гороскопом

Новини партнерів

Тончайшее и очень хрустящее. Как приготовить печенье хворост
Тончайшее и очень хрустящее. Как приготовить печенье хворост
Дочь королевы Елизаветы удивила беспорядком в своей гостиной
Дочь королевы Елизаветы удивила беспорядком в своей гостиной
Брат Дианы Гурцкой показал ее очень необычное фото
Брат Дианы Гурцкой показал ее очень необычное фото
Из творога и печенья. Рецепт быстрого торта без выпекания
Из творога и печенья. Рецепт быстрого торта без выпекания
6 невероятных вещей, на которые способен кофеин
6 невероятных вещей, на которые способен кофеин
«Те дівча стало моєю Долею»,- Анатолій Хостікоєв
«Те дівча стало моєю Долею»,- Анатолій Хостікоєв
"Идем со мной": Шварценегер объяснил, что делать, чтобы жить
"Идем со мной": Шварценегер объяснил, что делать, чтобы жить
Коронавірус уже не той: до чого готуватися?
Коронавірус уже не той: до чого готуватися?

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти