Випадкова знахідка на пляжі забезпечила жінку до кінця життя (фото)

Мешканка Таїланду може продати цю річ за сім мільйонів гривень

49-річна мешканка Таїланду на ім'я Сіріпорн Ніомрін знайшла на пляжі амбру (блювоту кашалота), що стоїть більше семи мільйонів гривень. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Знахідка важить близько семи кілограмів й має розмір 30,5 на 61 сантиметр. Ніомрін звернулася до місцевої влади з проханням підтвердити справжність амбри.

Фото: ViralPress

"Мені пощастило знайти такий великий шматок. Сподіваюся, він принесе мені гроші", – розповідає жінка.

Амбра – воскова речовина, що виділяється у кишечнику кашалотів. Часто її називають "блювотою кашалота" або "плавучим золотом". Зазвичай вона використовується як фіксатор у виробництві парфумів і може коштувати дуже дорого, залежно від її віку.

Вартість амбри на міжнародному ринку сягає 40 тисяч доларів за кілограм.

Фото: ViralPress

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