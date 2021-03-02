Випадкова знахідка на пляжі забезпечила жінку до кінця життя (фото)
Мешканка Таїланду може продати цю річ за сім мільйонів гривень
49-річна мешканка Таїланду на ім'я Сіріпорн Ніомрін знайшла на пляжі амбру (блювоту кашалота), що стоїть більше семи мільйонів гривень. Про це повідомляє видання Daily Mail.
Знахідка важить близько семи кілограмів й має розмір 30,5 на 61 сантиметр. Ніомрін звернулася до місцевої влади з проханням підтвердити справжність амбри.
"Мені пощастило знайти такий великий шматок. Сподіваюся, він принесе мені гроші", – розповідає жінка.
Амбра – воскова речовина, що виділяється у кишечнику кашалотів. Часто її називають "блювотою кашалота" або "плавучим золотом". Зазвичай вона використовується як фіксатор у виробництві парфумів і може коштувати дуже дорого, залежно від її віку.
Вартість амбри на міжнародному ринку сягає 40 тисяч доларів за кілограм.
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