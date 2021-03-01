Вчені знайшли артефакт з вражаючими еротичними сценами (фото)

Археологи стверджують, що це виняткове відкриття

Збережену церемоніальну колісницю недалеко від давньоримського міста Помпеї виявили італійські археологи. Вчені вважають, що цей артефакт раніше використовували на урочистостях та парадах, можливо, у тому числі для перевезення наречених в їхні нові будинки. Про це повідомляє Euronews.

Колісниця була оснащеною бронзовими прикрасами та мінералізованими дерев'яними ґратами. На задній частині артефакту зображені сцени, пов'язані з богом любові, зокрема представлені рельєфні чоловічі і жіночі фігури в еротичних сценах. Окрім того, є залізні, бронзові та олов'яні прикраси і квітковий орнамент.

Фото: Parco Archeologico di Pompei

Вчені стверджують, що це виняткове відкриття, оскільки візок зберігся в чудовому стані. До цього у Помпеях знаходили лише колісниці, що використовувалися у побуті, наприклад, для перевезення врожаю.

Знахідку виявили поруч зі стайнею біля багатої давньоримської вілли, де у 2018 році були знайдені рештки трьох коней. Розкопки на цьому місці почали проводити після того, як там були помічені незаконні тунелі "чорних копачів" загальною довжиною більше 80 метрів. Зараз роботи ведуться спільно з прокуратурою, щоб уберегти артефакти від зловмисників.

Фото: Parco Archeologico di Pompei

Нагадаємо, раніше вчені знайшли загадкові стели з візерунками рогатих людей.

До того ж, учасники спільної єгипетсько-французької експедиції здійснили історичне відкриття неподалік єгипетського міста Фіви – під час розкопок некрополя Ель-Ассасіф вони виявили кілька саркофагів з добре збереженими муміями.

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