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Случайная находка на пляже обеспечила женщину до конца жизни (фото)

Сегодня, 09:56

Жительница Таиланда может продать эту вещь за семь миллионов гривен

49-летняя жительница Таиланда по имени Сирипорн Ниомрин нашла на пляже амбру (рвоту кашалота), стоящую более семи миллионов гривен. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Находка весит около семи килограммов и имеет размер 30,5 на 61 сантиметр. Ниомрин обратилась к местным властям с просьбой подтвердить подлинность амбры.

Фото: ViralPress

"Мне повезло найти такой большой кусок. Надеюсь, она принесет мне деньги", – рассказывает женщина.

Амбра – восковое вещество, которое выделяется в кишечнике кашалотов. Часто его называют "рвота кашалота" или "плавучее золото". Обычно она используется как фиксатор в производстве духов и может стоить очень дорого, в зависимости от ее возраста.

Стоимость амбры на международном рынке достигает 40 тысяч долларов за килограмм.

Фото: ViralPress

Ранее мы рассказывали об археологе-любителе из Шотландии, который с помощью обычного металлоискателя нашел древний клад.

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Кроме этого, случайная находка обеспечила мусорщика до конца жизни.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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