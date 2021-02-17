Далекобійник знайшов скарб вартістю 200 тисяч доларів (відео)

Щасливчик планує віднести знахідку до фахівця

40-річний далекобійник з Таїланду на ім'я Монтіано Джансук знайшов у своєму обіді рідкісну перлину вартістю 200 тисяч доларів США.

Чоловік разом зі своєю дружиною Васані купили на ринку незвичайного равлика. Продавець запевняв покупців, що цей продукт їстивний.

Під час обіду син Монтіано ледь не вдавився шматком морепродукту. Як з'ясувалося, всередині була помаранчева перлина величиною з монету і вагою сім грамів.

Відео: Сьогодні

Джансук запідозрив, що йому попався равлик мело – молюск, що виробляє різнокольорові перлини, які можуть коштувати до 10 мільйонів батів (9,5 мільйона гривень).

Таїландський далекобійник планує віднести знахідку до фахівця. Якщо він підтвердить його припущення, сім'я спробує продати перлину.

"Я такий радий, що купив того равлика, – зізнається він. – Ця перлина може змінити моє життя".

Раніше ми розповідали про археолога-аматора з Шотландії, який за допомогою звичайного металошукача знайшов стародавній скарб.

До того ж випадкова знахідка забезпечила сміттяра до кінця життя.

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