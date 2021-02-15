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Сенсаційна знахідка: вчені знайшли найдавнішу в світі пивоварню (відео)

Сьогодні, 12:03

Популярний напій там виготовляли понад п'ять тисяч років тому

Міжнародна група археологів знайшла у Єгипті найдавнішу пивоварню світу. На території стародавнього міста Абідос (приблизно 450 км на південь від Каїра) вчені натрапили на вісім кімнат із глиняними резервуарами. Пиво там виготовляли понад п'ять тисяч років тому.

Генсек Служби старожитностей Єгипту Мустафа Вазірі припустив, що об'єкт належить до часів фараона Нармера, засновника I династії Раннього царства, який правив наприкінці XXXII століття до н. е.

Пивоварня складається з восьми приміщень завдовжки 20 м і завширки у 2,5 м. Імовірно, в кожному приміщенні було по 40 глиняних резервуарів, де виготовляли до 22,4 тисяч літрів пива за раз. В основі рецепта – вода та зерно.

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Один із керівників археологічної команди, доктор Меттью Адамс, стверджує, що цей алкогольний напій використовували у ритуальних цілях.

Про існування заводу британські вчені знали ще 120 років тому, але знайти його дослідникам досі не вдавалося.

Нагадаємо, раніше вчені знайшли загадкові стели з візерунками рогатих людей.

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До того ж, учасники спільної єгипетсько-французької експедиції здійснили історичне відкриття неподалік єгипетського міста Фіви – під час розкопок некрополя Ель-Ассасіф вони виявили кілька саркофагів з добре збереженими муміями.

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Джерело: Сьогодні
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