Неймовірна знахідка в старому будинку здивувала британців (фото)
Вони відкрили таємницю вісімдесятирічної давності
Джорджія Уокер і Джеймс Морріс з англійського міста Малверн робили ремонт у старому будинку, який вони придбали в 2017 році, й несподівано відкрили таємницю вісімдесятирічної давності. Британці знайшли листи, датовані 1943 роком.
"Перший лист і газету ми знайшли між дошками. Ймовірно, їх використовували як ізоляційний матеріал. Частину цих документів ми хочемо помістити у рамку і повісити на стіну", – розповідає 27-річна Уокер.
Всі послання були написані з міста Дербі жінкою на ім'я Гетта і адресовані колишній нареченій її брата Леслі – Бетті. В одному з листів йшлося про підготовку до весілля, а в іншому – про скасування заручин.
Гетта вимагала, щоб Бетті повернула каблучку, яку напередодні весілля подарувала їй мати Леслі.
"Дорога Бетті, поверни мені банківську книжку Леслі й каблучку, позаяк він просив мене продати її і покласти гроші на банківський рахунок. Плаття, як ти знаєш, знову надішлють до церкви в суботу. Забери їх, я почищу і поверну тобі", – цитує слова Гетт видання Metro.
Уокер і Морріс були здивовані, що ці документи не знайшов ніхто з попередніх жителів будинку.
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