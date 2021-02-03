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Неймовірна знахідка в старому будинку здивувала британців (фото)

Сьогодні, 11:12

Вони відкрили таємницю вісімдесятирічної давності

Джорджія Уокер і Джеймс Морріс з англійського міста Малверн робили ремонт у старому будинку, який вони придбали в 2017 році, й несподівано відкрили таємницю вісімдесятирічної давності. Британці знайшли листи, датовані 1943 роком.

"Перший лист і газету ми знайшли між дошками. Ймовірно, їх використовували як ізоляційний матеріал. Частину цих документів ми хочемо помістити у рамку і повісити на стіну", – розповідає 27-річна Уокер.

Джорджія Уокер знайшла листи колишніх мешканців свого будинку
Фото: SWNS

Всі послання були написані з міста Дербі жінкою на ім'я Гетта і адресовані колишній нареченій її брата Леслі – Бетті. В одному з листів йшлося про підготовку до весілля, а в іншому – про скасування заручин.

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Гетта вимагала, щоб Бетті повернула каблучку, яку напередодні весілля подарувала їй мати Леслі.

"Дорога Бетті, поверни мені банківську книжку Леслі й каблучку, позаяк він просив мене продати її і покласти гроші на банківський рахунок. Плаття, як ти знаєш, знову надішлють до церкви в суботу. Забери їх, я почищу і поверну тобі", – цитує слова Гетт видання Metro.

Уокер і Морріс були здивовані, що ці документи не знайшов ніхто з попередніх жителів будинку.

Раніше ми розповідали про археолога-аматора із Шотландії, який за допомогою звичайного металошукача знайшов стародавній скарб.

Дивіться відео: в Італії знайшли унікальний скарб часів Римської імперії

Крім того, випадкова знахідка забезпечила сміттяра до кінця життя.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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