Російський двірник розрахувався з усіма боргами завдяки зірковій зовнішності (фото)
Всього за кілька днів Юрій Ветлугін став зіркою інтернету
Російський фотограф з Уфи Роман Філіппов допоміг двірнику Юрію Ветлугіну розрахуватися з боргами, прославитися в інтернеті й почати нове життя.
"Це Юра, мій сусід. Він працює двірником, незважаючи на інвалідність, – пише Філіппов в Instagram. – Більшість людей його не помічає, для них він просто порох. Але він не винен у цьому. Не всі ми народжуємося в однакових умовах з однаковими можливостями".
Після цього Роман почав публікувати серії фотографій про життя Юри: "Юра снідає", "Юра йде на роботу", "Юра на роботі".
Також фотограф опублікував допис, в якому оголосив про збір коштів для Юрія.
"Він – інвалід третьої групи, якого шахраї вмовили взяти кредити у банках на суму понад 500 тисяч рублів", – зазначив Філіппов. Запис він проілюстрував фотографіями героя, стилізованими під глянсову фотосесію для модного журналу GQ.
Всього за кілька днів Ветлугін став зіркою інтернету. Небайдужі користувачі Мережі всіляко підтримують його в коментарях, а також порівнюють з голлівудською зіркою Меттью Мак-Конагей.
До речі, Юрію допомогли не тільки погасити всі борги, а й зібрали гроші на ремонт у квартирі.
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