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Російський двірник розрахувався з усіма боргами завдяки зірковій зовнішності (фото)

Сьогодні, 14:13

Всього за кілька днів Юрій Ветлугін став зіркою інтернету

Російський фотограф з Уфи Роман Філіппов допоміг двірнику Юрію Ветлугіну розрахуватися з боргами, прославитися в інтернеті й почати нове життя.

"Це Юра, мій сусід. Він працює двірником, незважаючи на інвалідність, – пише Філіппов в Instagram. – Більшість людей його не помічає, для них він просто порох. Але він не винен у цьому. Не всі ми народжуємося в однакових умовах з однаковими можливостями".

Фото: Instagram | Filippov Photo

Після цього Роман почав публікувати серії фотографій про життя Юри: "Юра снідає", "Юра йде на роботу", "Юра на роботі".

Також фотограф опублікував допис, в якому оголосив про збір коштів для Юрія.

"Він – інвалід третьої групи, якого шахраї вмовили взяти кредити у банках на суму понад 500 тисяч рублів", – зазначив Філіппов. Запис він проілюстрував фотографіями героя, стилізованими під глянсову фотосесію для модного журналу GQ.

Фото: Instagram | Filippov Photo

Всього за кілька днів Ветлугін став зіркою інтернету. Небайдужі користувачі Мережі всіляко підтримують його в коментарях, а також порівнюють з голлівудською зіркою Меттью Мак-Конагей.

Двірник Юрій в яскравих окулярах

Фото: Instagram | Filippov Photo

У нього дуже проникливий погляд

Фото: Instagram | Filippov Photo

У костюмі він як директор великої компанії

Фото: Instagram | Filippov Photo

Гарна зачіска творить дива!

Фото: Instagram | Filippov Photo

Хоча він звичайний хлопець

Фото: Instagram | Filippov Photo

До речі, Юрію допомогли не тільки погасити всі борги, а й зібрали гроші на ремонт у квартирі.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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Джерела: Сьогодні , instagram.com/filippov_photo
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