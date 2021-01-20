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Дитячі світлини зірок 1990-х створив штучний інтелект: як вони могли б виглядати

Сьогодні, 13:45

Багатьох з них сьогодні впізнають далеко не всі

Багато хто з нас вже не пам'ятає знаменитостей, які прославилися у 1980-х і 1990-х роках. Хоча серед них є й ті, кого досі впізнають на вулицях – вони купаються у променях слави протягом усіх цих десятиліть. Але у будь-якому випадку ми знайшли досить оригінальний спосіб освіжити вашу пам'ять!

Натхненний атмосферою минулих десятиліть художник Хідрелі Діао використав штучний інтелект в спеціальних застосунках для мобільних телефонів, щоб побачити, як виглядали б зірки, якби вони були просто нікому невідомими дітьми.

1. Майкл Джей Фокс

Фото: Instagram | Hidreley

2. Мадонна

Фото: Instagram | Hidreley

3. Тіна Тернер

Фото: Instagram | Hidreley

4. Вітні Х'юстон

Фото: Instagram | Hidreley

5. Мег Райан

Фото: Instagram | Hidreley

6. Майкл Джексон

Фото: Instagram | Hidreley

7. Демі Мур

Фото: Instagram | Hidreley

8. Дженніфер Грей

Фото: Instagram | Hidreley

9. Кетлін Тернер

Фото: Instagram | Hidreley

10. Деббі Гібсон

Фото: Instagram | Hidreley

11. Брук Шилдс

Фото: Instagram | Hidreley

12. Дайана Росс

Фото: Instagram | Hidreley

До речі, часто ми з особливим трепетом згадуємо шкільні роки. Говоримо, що вони найкращі у нашому житті. Для когось, напевно, так, але явно не для всіх. Сьогодні.Lifestyle зібрали найкумедніші шкільні фотографії, на яких діти всім своїм виглядом демонструють протест.

Дивіться відео: американка у відеоролику показала, як змінюється зовнішність людини під дією гормонів

До того ж, 22-річна австралійська TikTok-блоґерка запустила новий челендж #CatfishChallenge. Дівчина закликає своїх підписниць показати обличчя без макіяжу.

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фото зовнішність штучний інтелект
Джерела: Сьогодні , instagram.com/hidreley
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