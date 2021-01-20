Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Чоловік зламав ноги у двох місцях, щоб стати вищим на п'ять сантиметрів (фото)

Сьогодні, 11:02

Альфонсо Флорес переніс операцію, щоб подовжити свої ноги

28-річний Альфонсо Флорес з американського міста Даллас переніс операцію, щоб збільшити свій ріст з 180 до 185 сантиметрів і бути схожим на баскетболіста. Про це повідомляє таблоїд Daily Mail.

Чоловіка у 2020 році прооперував хірург-ортопед Кевін Дебіпаршад. Під час операції в одній з клінік Лас-Вегаса лікар зламав ноги Флоресу в двох місцях і встановив у сухожилля ультрасучасну телескопічну штангу. Потім пристрій повільно розділився, відокремивши дві частини кістки.

Фото: The LimbplastX Institute

Пацієнт зміг ходити вже через добу після хірургічного втручання. За його словами, операція виявилася не такою болючою, як здавалося на початку.

"Я знаю, що 180 сантиметрів – хороший ріст, і багато людей були б задоволені ним, але я хочу бути трохи вищим", – зізнався американець. Своїми кумирами чоловік називає баскетболістів Майкла Джордана, Філа Джексона, Кобі Брайанта і власного батька.

Фото: The LimbplastX Institute

Нагадаємо, 29-річний Луїс Падрон з Аргентини пережив 32 пластичні операції, щоб стати схожим на ельфа. Спочатку він змінив собі ніс, а потім – поправив форму вух, і вже шість разів змінював колір очей.

Читайте також:
Показали фото "найкрасивішого чоловіка на планеті"

До того ж, раніше ми розповідали про долю чоловіка, який відрізав собі вуха і геніталії, щоб стати рептилоїдом.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Ексдинамівець Алієв постригся наголо Дівчата з нестандартними носами запустили челендж (фото) Дівчинка з синдромом неслухняного волосся вперше у житті зробила укладку (фото) "Живого Кена", який змінив стать, не впізнали на фото без макіяжу
фото ріст операція зовнішність
Джерело: The LimbplastX Institute
Реклама

Новини партнерів

Как мариновать грибы: простые способы сделать закуску на зиму
Как мариновать грибы: простые способы сделать закуску на зиму
«Свисток сдуй». Попов жестко ответил бывшей девушке
«Свисток сдуй». Попов жестко ответил бывшей девушке
Клочкова – не только великая спортсменка, но и яркая красавица
Клочкова – не только великая спортсменка, но и яркая красавица
Похудевшая Оля Цибульская топлес похвасталась упругой фигуркой
Похудевшая Оля Цибульская топлес похвасталась упругой фигуркой

Популярні статті

Сьогодні, 12:06Зірково

Скоро їх буде троє: історія кохання Нікіти Добриніна і Дар'ї Квіткової

Вчора, 20:48Зірково

"Потрібно ставити на місце": молода дружина Павліка поскаржилася на невихованих сусідів

Вчора, 18:54Смачно

Як приготувати жульєн: 5 простих рецептів

Вчора, 10:01Events

Водохреще-2021: найсильніші молитви

Вчора, 09:31Фаново

Водохреще-2021: чого у жодному разі не можна робити 19 січня

Вчора, 09:07Фаново

Водохреще-2021: прикольні привітання в прозі і листівки

Вчора, 05:24Психо

Гороскоп на 19 січня: Овну потрібен вечір в обіймах із коханою людиною, а у Тельців буде день-ракета

Вчора, 01:44Events

З Водохрещем: привітання, вірші і барвисті листівки

18 січняEvents

Привітання з Водохрещем: яскраві листівки, картинки, вірші і побажання

18 січняEvents

Як і коли святити воду на Водохреще-2021

18 січняEvents

Водохреще: дата, історія, традиції та прикмети свята

18 січняЗдорово

Де зануритися в ополонку на Водохреща-2021 Києві: 8 найкращих місць

18 січняЗірково

"Зрадники нам не потрібні": в Мережі розкритикували повернення Ані Лорак до України

18 січняФаново

Святвечір перед Водохрещем: що у жодному разі не можна робити

18 січняЗірково

У кого краще: Тодоренко з Топаловим повторили екстремальне фото Дорофєєвої та Дантеса

17 січняФаново

Купання на Водохреще 2021: народні традиції

Новини партнерів

Жасмин Тукс опубликовала абсолютно обнаженные фото
Жасмин Тукс опубликовала абсолютно обнаженные фото
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Горячо: жена Бойко поделилась откровенным фото в купальнике
Горячо: жена Бойко поделилась откровенным фото в купальнике
Японцы назвали самый бесполезный способ защиты от КОВИД
Японцы назвали самый бесполезный способ защиты от КОВИД
10 самых красивых женщин 2020 года по мнению пользователей в Сети
10 самых красивых женщин 2020 года по мнению пользователей в Сети
5 самых грустных и мрачных мультфильмов СССР
5 самых грустных и мрачных мультфильмов СССР
Погубила зависимость: скончался сын известной модели
Погубила зависимость: скончался сын известной модели
Голливудская актриса Тильда Суинтон призналась, что она квир
Голливудская актриса Тильда Суинтон призналась, что она квир

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти