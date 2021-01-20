Чоловік зламав ноги у двох місцях, щоб стати вищим на п'ять сантиметрів (фото)

Альфонсо Флорес переніс операцію, щоб подовжити свої ноги

28-річний Альфонсо Флорес з американського міста Даллас переніс операцію, щоб збільшити свій ріст з 180 до 185 сантиметрів і бути схожим на баскетболіста. Про це повідомляє таблоїд Daily Mail.

Чоловіка у 2020 році прооперував хірург-ортопед Кевін Дебіпаршад. Під час операції в одній з клінік Лас-Вегаса лікар зламав ноги Флоресу в двох місцях і встановив у сухожилля ультрасучасну телескопічну штангу. Потім пристрій повільно розділився, відокремивши дві частини кістки.

Пацієнт зміг ходити вже через добу після хірургічного втручання. За його словами, операція виявилася не такою болючою, як здавалося на початку.

"Я знаю, що 180 сантиметрів – хороший ріст, і багато людей були б задоволені ним, але я хочу бути трохи вищим", – зізнався американець. Своїми кумирами чоловік називає баскетболістів Майкла Джордана, Філа Джексона, Кобі Брайанта і власного батька.

Нагадаємо, 29-річний Луїс Падрон з Аргентини пережив 32 пластичні операції, щоб стати схожим на ельфа. Спочатку він змінив собі ніс, а потім – поправив форму вух, і вже шість разів змінював колір очей.

До того ж, раніше ми розповідали про долю чоловіка, який відрізав собі вуха і геніталії, щоб стати рептилоїдом.

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