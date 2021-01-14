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"Живого Кена", який змінив стать, не впізнали на фото без макіяжу

Сьогодні, 14:06

Багато шанувальників зірки ніколи раніше не бачили її без косметики

37-річний трансгендерний "живий Кен" Родріго Альвес, який раніше попросив називати його Джессікою, показав своє справжнє обличчя без макіяжу. Цікаво, що багато шанувальників Instagram-зірки ніколи раніше не бачили її без грубого шару косметики та Photoshop.

На фото любителька пластичної хірургії постала в образі, максимально наближеному до натурального. Хоча помітно, що вона вирішила не відмовлятися від накладних вій й нафарбувала брови.

Фото: Instagram | Jessicaalvesuk

До речі, Альвес багато хто дорікає за надмірну любов до операцій. Вона робила постійні ліпосакції, колола філери, видаляла ребра, збільшувала груди та сідниці, змінювала форму носа.

Всі ці хірургічні маніпуляції не пройшли безслідно: зірка ледве не втратила носа і мало не залишилася з паралізованими руками.

Альвес збільшила собі груди

Фото: Instagram | Jessicaalvesuk

Вона вдягає шикарні сукні та робить яскравий макіяж

Фото: Instagram | Jessicaalvesuk

Джессіці дорікають за надмірну любов до операцій

Фото: Instagram | Jessicaalvesuk

Заради тонкої талії вона видалила ребра

Фото: Instagram | Jessicaalvesuk

І "зробила" собі великі сідниці

Фото: Instagram | Jessicaalvesuk

Але сама Джессіка задоволена своїм життям і зовнішністю.

"Минув рік і три місяці звідтоді, як я вирішила бути собою! Самоізоляція – хороший час, щоб дати шкірі відпочинок від косметики та спробувати нові дієти", – стверджує вона в Instagram.

Дивіться відео: "живий Кен" хоче стати "Барбі"

Нагадаємо, раніше показали обличчя "живого Кена" після 69-ї операції.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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Джерело: Сьогодні
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