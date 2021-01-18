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Дівчинка з синдромом неслухняного волосся вперше у житті зробила укладку (фото)

Сьогодні, 10:05

Її волосся стало досить довгим

Дев'ятирічна Лайла Грейс Барлоу з Дербі (Англія), у якої діагностували синдром неслухняного волосся, вперше в житті змогла зробити укладку. Фотографії з'явилися на її сторінці в Instagram.

Синдром неслухняного волосся – це рідкісна аномалія, викликана генетичною мутацією. У людей з такою хворобою волосся у проділі має форму серця, вісімки або трикутника (зазвичай воно кругле або овальне) і не піддається зачесуванню.

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Лайлі поставили діагноз, коли їй було п'ять. Її батьки, мама Алекс і батько Марк, перепробували всі можливі засоби, але повністю розплутати неслухняні локони так і не вдалося. Лишень коли волосся Лайли стало досить довгими, її батьки навчилися з ним справлятися.

За словами лікарів, стан таких пацієнтів покращується до моменту досягнення ними статевої зрілості.

Лайлі поставили діагноз, коли їй було п'ять

Фото: Instagram | Lyla Barlow

Її волосся неможливо було зачесати

Фото: Instagram | Lyla Barlow

Батьки дівчинки перепробували всі можливі засоби

Фото: Instagram | Lyla Barlow

Повністю розплутати її локони практично неможливо

Фото: Instagram | Lyla Barlow

Нещодавно Лайла вперше в житті зробила укладку

Фото: Instagram | Lyla Barlow

Тепер вона виглядає ось так

Фото: Instagram | Lyla Barlow

Нагадаємо, рідкісне генетичне захворювання позбавило всю сім'ю відчуття болю.

Дивіться відео: як волосся змінює наше життя

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Джерело: instagram.com/babyeinstein_lyla
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