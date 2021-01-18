Дівчинка з синдромом неслухняного волосся вперше у житті зробила укладку (фото)
Її волосся стало досить довгим
Дев'ятирічна Лайла Грейс Барлоу з Дербі (Англія), у якої діагностували синдром неслухняного волосся, вперше в житті змогла зробити укладку. Фотографії з'явилися на її сторінці в Instagram.
Синдром неслухняного волосся – це рідкісна аномалія, викликана генетичною мутацією. У людей з такою хворобою волосся у проділі має форму серця, вісімки або трикутника (зазвичай воно кругле або овальне) і не піддається зачесуванню.
Лайлі поставили діагноз, коли їй було п'ять. Її батьки, мама Алекс і батько Марк, перепробували всі можливі засоби, але повністю розплутати неслухняні локони так і не вдалося. Лишень коли волосся Лайли стало досить довгими, її батьки навчилися з ним справлятися.
За словами лікарів, стан таких пацієнтів покращується до моменту досягнення ними статевої зрілості.
Нагадаємо, рідкісне генетичне захворювання позбавило всю сім'ю відчуття болю.
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