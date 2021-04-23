Активна собака вибігла на стадіон і перемогла фаворитку змагань (відео)

Собачка Холлі вибігла на доріжку під час естафети. Вона трошки не дотягнула до світового рекорду Усейна Болта, встановленого у 2009 році

На міжшкільних змаганнях з легкої атлетики в американському штаті Юта несподівано перемогла собака. Про це повідомляє британське видання Daily Star.

Вихованець по кличці Холлі, якому було нудно спостерігати за тим, що відбувається на трибуні, вибіг на доріжку під час естафети і подолав 100 метрів за 10,5 сек. Пухнастик трошки не дотягнув до світового рекорду Усейна Болта, встановленого у 2009 році.

На відео показано, як весела собака обганяє учасників гонки, які відстають, і навіть лідера – школярку Грейсі Лейні, котра була впевненою, що перемога вже у неї в руках. Однак бігунка не виглядає занадто засмученою через те, що сталося.

"Лол, я не можу повірити, що мене перемогла собака", – написала дівчина в Instagram.

Відео: YouTube

Холлі стала зіркою не тільки на стадіоні, але й в інтернеті, де користувачі пророкують їй велике спортивне майбутнє.

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