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Хочу його усиновити: сексуальний волонтер одним знімком допоміг роздати бездомних собак

Сьогодні, 13:54

Закрі Маєвські з США привернув увагу громадськості до важливої проблеми. Тепер у тварин значно більше шансів знайти собі дім

Служба тварин в американському місті Вічіта-Фолс опублікувала допис з фотографією, на якій один із співробітників, волонтер Закрі Маєвські, позує з хаскі на прізвисько Скай. Таким чином організація хотіла допомогти бездомним собакам знайти нових господарів. Цікаво, що ця ідея спрацювала: знімок став вірусним!

Крім цієї цікавої історії, нам ще є чим вас здивувати: раніше "Сьогодні" підготували креативний календар подарунків на квітень.

Фото: facebook.com/WFASC

Звичайно, користувачів значно більше зацікавив сам Закрі. Особливо молодик сподобався незаміжнім жінкам. "Я хочу його усиновити", – написала у коментарях одна з прихильниць чоловіка.

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Допис швидко став вірусним, зібравши 27 тисяч коментарів, 15 тисяч поширень і близько 21 тисячі вподобань.

Закрі Маєвські дуже радий, що йому вдалося привернути увагу громадськості до важливої проблеми.

"Мене радує успіх цього допису. У тварин з'явилося більше шансів знайти собі дім і люблячих господарів", – зазначив чоловік в інтерв'ю розважальному порталу Bored Panda.

Нагадаємо, бродячий пес п'ять разів намагався вкрасти з магазину Dollar General фіолетового плюшевого єдинорога і завдяки цьому несподівано знайшов собі люблячу сім'ю.

Крім цього, відданий хаскі на прізвисько Дерек 12 діб чекав своїх господарів з білоруських ізоляторів.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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Джерела: Сьогодні , facebook.com/WFASC
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