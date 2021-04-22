Хочу його усиновити: сексуальний волонтер одним знімком допоміг роздати бездомних собак

Закрі Маєвські з США привернув увагу громадськості до важливої проблеми. Тепер у тварин значно більше шансів знайти собі дім

Служба тварин в американському місті Вічіта-Фолс опублікувала допис з фотографією, на якій один із співробітників, волонтер Закрі Маєвські, позує з хаскі на прізвисько Скай. Таким чином організація хотіла допомогти бездомним собакам знайти нових господарів. Цікаво, що ця ідея спрацювала: знімок став вірусним!

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Фото: facebook.com/WFASC

Звичайно, користувачів значно більше зацікавив сам Закрі. Особливо молодик сподобався незаміжнім жінкам. "Я хочу його усиновити", – написала у коментарях одна з прихильниць чоловіка.

Допис швидко став вірусним, зібравши 27 тисяч коментарів, 15 тисяч поширень і близько 21 тисячі вподобань.

Закрі Маєвські дуже радий, що йому вдалося привернути увагу громадськості до важливої проблеми.

"Мене радує успіх цього допису. У тварин з'явилося більше шансів знайти собі дім і люблячих господарів", – зазначив чоловік в інтерв'ю розважальному порталу Bored Panda.

Нагадаємо, бродячий пес п'ять разів намагався вкрасти з магазину Dollar General фіолетового плюшевого єдинорога і завдяки цьому несподівано знайшов собі люблячу сім'ю.

Крім цього, відданий хаскі на прізвисько Дерек 12 діб чекав своїх господарів з білоруських ізоляторів.

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