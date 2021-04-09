Пес-мандрівник став зіркою Instagram. У нього життя нічим не гірше, ніж у мільйонерів

Вихованець живе у швейцарському регіоні Енгадін

У шестирічного вест-хайленд-вайт-тер'єра на прізвисько Луна є власна сторінка в Instagram і майже 60 тисяч підписників на додачу.

Собака живе у швейцарському регіоні Енгадін й насолоджується всіма благами цього життя: подорожує, купається у гірських струмках, валяється на сонечку, гуляє по Альпах і відвідує старовинні замки.

Підписники у коментарях під фотографіями і відео Луни стверджують, що таким дозвіллям можуть похвалитися тільки мільйонери – і то не все!

"Ось це я розумію ЖИТТЯ", "Те відчуття, коли ти не маєш і 10% того, що є у цього собаки", "Як змусити заздрість покинути чат?", "Що сказати – вражає", "Гарного відпочинку, Луна. Радій, тобі пощастило в цьому житті", – пишуть користувачі у коментарях.

Кожен пост Луни в Instagram набирає в середньому від однієї до чотирьох тисяч вподобань.

Нагадаємо, режисер і креативний директор агентства Anchor Worldwide в Нью-Йорку (США) Брайан Райсберг почав носити свого пса породи коргі у рюкзаку під час поїздок в метро і несподівано став впізнаваним та популярним в інтернеті.

До того ж однією з найпопулярніших визначних пам'яток бельгійського міста Брюгге став лабрадор на прізвисько Фідель. Пес любив відпочивати на підвіконні будинку, звідки відкривається приголомшливий вид на Кот-канал.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися