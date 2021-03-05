Святкуємо Масляну-2021 яскраво і весело: де в Києві провести свято

Розповідаємо, де цього року кияни і гості столиці можуть яскраво відсвяткувати Масляну

Наступ весни радує не тільки потеплінням, а й наближенням свят. Зовсім скоро ми будемо відзначати Масницю, дата якої в цьому році збігається зі святом 8 Березня. До речі, ми вже розповіли, які смачні, стильні і модні подарунки подарувати до Міжнародного жіночого дня.

Масляний тиждень триватиме до 14 березня, а святкування в Києві буде проходити на декількох колоритних локаціях. Отже, де відсвяткувати Масляну в столиці – розповідаємо.

Традиційна Масниця в "Мамаєвій Слободі"

Коли: 13 і 14 березня о 13:00

Де: вул. Михайла Донця, 2

Знаменитий київський музей під відкритим небом влаштує святкування з усіма народними традиціями і обрядами. До речі, тиждень перед Великим постом ще називається "Колодій". На святкуванні виступлять українські гурти "Дивина", "Терлич-трава" і "Троїсті Музики", і, звісно ж, буде багато апетитних страв: вареники з сиром, печені яблука з медом і сиром, налисники, пундики, хмільні наливки і багато частувань української кухні.

[IMAGE id=2445938; title=; blank] Нажмите и перетащите Нажмите и перетащите Нажмите и перетащите Нажмите и перетащите Нажмите и перетащите

Яскраве святкують в "Пирогово"

Коли: 13 і 14 березня о 13:00

Де: вул. Академіка Тронька

Гості музею зможуть побачити відтворений давній обряд святкування Колодія. На святі виступлять фольклорні колективи. Але крім пісень, глядачів розважатимуть народними розвагами та танцями і пригощатимуть смачними стравами. А як кульмінацію свята глядачі побачать обряд спалювання "Кострубатого діда", який уособлює злі сили зими.

[IMAGE id=2445941; title=; blank] Нажмите и перетащите Нажмите и перетащите Нажмите и перетащите Нажмите и перетащите Нажмите и перетащите

Стародавні обряди в парку "Київська Русь"

Коли: 13 і 14 березня о 13:00

Де: село Копачів, Київська область

Стародавній Київ в Князівстві Київська Русь теж влаштовує масштабне святкування Масниці за стародавніми традиціями. Запланована яскрава програма зі спецефектами, хороводами, різними іграми та конкурсами, кінно-трюкових шоу і смачними ласощами. Гості також зможуть подивитися, як проходить спалювання найбільшого в Україні опудала Масляної.

[IMAGE id=2445943; title=; blank] Нажмите и перетащите Нажмите и перетащите Нажмите и перетащите Нажмите и перетащите Нажмите и перетащите

Народні традиції в етнокомплексі "Українське село"

Коли: 13 і 14 березня о 11:00

Де: вул. Дмитрівська, 1, село Бузова

У розташованому під Києвом етнокомплексі "Українське село" теж відбудеться антуражне святкування Масниці. У програмі буде все для сімейного відпочинку: спів весняних пісень, танці, ігри, народні забави для дорослих і дітей, майстер-класи, і, звісно ж, смачні напої та страви, включаючи козацький куліш і шашлик.

[IMAGE id=2445944; title=; blank] Нажмите и перетащите Нажмите и перетащите Нажмите и перетащите Нажмите и перетащите Нажмите и перетащите

Сімейне свято на ВДНГ

Коли: 13 і 14 березня

Де: проспект Академіка Глушкова, 1

"Запалювати" Масляну обіцяють і на ВДНГ. Для гостей підготували величезну програму розваг і частувань: перетягування каната, бій мішками, проходження екстремальної стежки, видовищний флешмоб з народними танцями, до яких зможе приєднатися кожен. Святкову атмосферу доповнять аніматори і ходулісти, а фіналом програми стане спалювання п'ятиметрового опудала – символа Зими. Приємним сюрпризом для гостей стане виступ українських зірок шоу-бізнесу, серед яких DANTES, TARABAROVA, Оля Цибульська, Олег Кензов, Аліна Гросу та інші.

[IMAGE id=2445947; title=; blank] Нажмите и перетащите Нажмите и перетащите Нажмите и перетащите Нажмите и перетащите Нажмите и перетащите

Раніше ми поділилися трьома простими рецептами млинців, які ви точно захочете приготувати на Масницю.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися