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Празднуем Масленицу-2021 ярко и весело: где в Киеве провести праздник

Сегодня, 18:43

Рассказываем, где в этом году киевляне и гости столицы могут ярко отпраздновать Масленицу

Наступление весны радует не только потеплением, но и приближающимися праздниками. Совсем скоро мы будем отмечать Масленицу, дата которой в этом году совпадает с праздником 8 Марта. Кстати, мы уже рассказали, какие вкусные, стильные и модные подарки подарить к Международному женскому дню.

Масляная неделя продлится до 14 марта, а празднование в Киеве будет проходить на нескольких колоритных локациях. Итак, где отпраздновать Масленицу в столице – рассказываем.

Традиционная Масленица в "Мамаевой Слободе"

Когда: 13 и 14 марта в 13:00

Где: ул. Михаила Донца, 2

Знаменитый киевский музей под открытым небом устроит празднование со всеми народными традициями и обрядами. Кстати, неделя перед Великим постом еще называется "Колодий". На праздновании выступят украинские группы "Дивина", "Терлич-трава" и "Троїсті Музики", и, конечно же, будет много аппетитных блюд: вареников с сыром, печеных яблок с медом и сыром, налисники, пундыки, хмельные наливки и многие украинские угощения украинской кухни.

"Мамаева Слобода"
"Мамаева Слобода"
Фото: mamajeva-sloboda.ua

Яркое праздние в "Пирогово"

Когда: 13 и 14 марта в 13:00

Где: ул. Академика Тронько

Гости музея смогут увидеть воссозданный древний обряд празднования Колодия. На празднике выступят фольклорные коллективы. Но кроме песен зрителей будут развлекать и народными развлечениями, танцами и угощать вкусными блюдами. А в качестве кульминации праздника зрители увидят обряд сжигания "Корявого деда", который олицетворяет злые силы зимы.

Колодий в "Пирогово"
Колодий в "Пирогово"
Фото: facebook.com/pyrogiv

Древние обряды в парке "Киевская Русь"

Когда: 13 и 14 марта в 13:00

Где: село Копачев, Киевская область

Древний Киев в Княжестве Киевская Русь тоже устраивает масштабное празднование Масленицы по древним традициям. Запланирована яркая программа со спецэффектами, хороводами, различными играми и конкурсами, конно-трюковыми шоу и вкуснейшими лакомствами. Гости также смогут посмотреть, как проходит сжигание самого большого в Украине чучела Масленицы.

Парк "Киевская Русь"
Парк "Киевская Русь"
Фото: parkkyivrus.com

Народные традиции в этнокомплексе "Украинское село"

Когда: 13 и 14 марта в 11:00

Где: ул. Дмитриевская, 1, село Бузова

В расположенном под Киевом этно-комплексе "Украинское село", тоже состоится антуражное празднование Масленицы. В программе будет все для семейного отдыха: пение весенних песен, танцы, игры, народные забавы для взрослых и детей, мастер-классы, и, конечно же, вкусные напитки и блюда, включая казацкий кулеш и шашлык.

Масленица в "Украинском селе"
Масленица в "Украинском селе"
Фото: facebook.com/Ukrselo

Семейный праздник на ВДНХ

Когда: 13 и 14 марта

Где: проспект Академика Глушкова, 1

"Зажигающую" Масленицу обещают и на ВДНХ. Для гостей подготовили огромную программу развлечений и угощений: перетягивание каната, бой мешками, прохождение экстремальной тропы, зрелищный флешмоб с народными танцами, к которым сможет присоединиться каждый. Праздничную атмосферу дополнят аниматоры и ходулисты, а финалом программы станет сжигание пятиметрового чучела – символа Зимы. Приятным сюрпризом для гостей станет выступление украинских звезд шоу-бизнеса, среди которых DANTES, TARABAROVA, Оля Цибульская, Олег Кензов, Алина Гросу и другие.

ВДНХ
ВДНХ
Фото: facebook.com/vdngkyiv

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