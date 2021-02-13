Привітання з Днем святого Валентина: короткі вірші та найкращі валентинки
З Днем Валентина: добірка найкращих коротких привітань, ефектні валентинки, кумедні вірші та проза
14 лютого ми відзначаємо День святого Валентина – свято всіх закоханих. Сьогодні.Lifestyle підготували для вас найкращі короткі привітання, sms, тексти у віршах і прозі, а також найкрасивіші листівки і валентинки.
Невід'ємний атрибут свята – "валентинка". Це невелика листівка з освідченням у коханні. Валентинки, зазвичай, роблять у формі серця і різними милими символами.
А ще ми зібрали для вас 14 цікавих ідей, як можна незабутньо провести Валентинів День із коханою людиною.
Не забудьте у День закоханих привітати своїх других половинок.
Привітання з Днем святого Валентина: красиві вірші, короткі смс, привітання у прозі
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С Днем святого Валентина!
Пожелаю лишь одно,
Чтоб нашел ты половину,
Сердце было влюблено!
Привітання з Днем святого Валентина хлопцю
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Любимый, милый, дорогой,
Мне очень хорошо с тобой.
Целую, крепко обнимаю
И с Днем влюбленных поздравляю.
З Днем святого Валентина коханому
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Валентинку свою посылаю,
О любви в ней тебе сообщаю.
Обещаю согреть в холода,
И любить всей душою всегда!
Прикольні привітання з Днем святого Валентина
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Хоч я – не принцеса, але тобі вдалося перетворити моє життя на казку. Моє кохання до тебе безмежне!
Смішна смс-ка на День святого Валентина
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Чи знаєш ти, як я тебе люблю?
Всю ніч не їм, весь день — не сплю!
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Привітання з Днем святого Валентина в прозі
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Вітаю з Днем святого Валентина! Бажаю з почуттям закоханості зустрічати кожен день. Бажаю любити своїх близьких, свою другу половинку, свою роботу і діяльність, своє життя і себе. І нехай будь-яка любов завжди буде взаємною!
Коротке привітання з Днем Валентина дівчині
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Есть в мире много пожеланий,
Их всех не перечесть.
Тебя я просто поздравляю,
Люблю такой, какая есть.
З Днем святого Валентина: привітання подрузі у віршах
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Желаю быть тебе красивой,
Желаю горести не знать,
Желаю быть всегда счастливой,
И никогда не унывать.
Як привітати друзів з Днем святого Валентина
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В День Святого Валентина,
Так как праздник этот наш,
Поздравляю и целую
Много, много, много раз!
Короткі привітання з 14 лютого дівчині
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Словно маленькое чудо,
Возникла ты в моей судьбе.
С тобой себя я позабуду
И все, что есть, отдам тебе!
Смс друзям у День святого Валентина
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С неба стая валентинок
Разлетелась по домам.
В День святого Валентина
Я любви желаю вам.
Миле привітання з 14 лютого хлопцю
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В день святого Валентина
От работы он устал –
Всем он подарил любимых,
Всем сердечки разослал.
И в меня Амур игривый
Как-то выпустил стрелу,
Чтоб всегда тебя любила,
Как умею, как могу.
Коханій дівчині: привітання з Днем святого Валентина
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В день святого Валентина
Я хочу пообещать
Только сладкой и любимой
Свою зайку называть.
А еще подарки делать,
А еще цветы дарить.
В общем, что сказать, умею
Я красиво говорить!
З Днем святого Валентина: добрі побажання
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В День святого Валентина
Пусть сбываются мечты.
Не пройдет любовь пусть мимо,
А в душе цветут цветы!
Пусть счастливый этот праздник
Принесет вестей прекрасных,
Станет маленькою сказкой,
Где всё радостно и ясно!
Дивіться відеоподборку подарунків на День святого Валентина:
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