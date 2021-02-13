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Привітання з Днем святого Валентина: короткі вірші та найкращі валентинки

Сьогодні, 22:37

З Днем Валентина: добірка найкращих коротких привітань, ефектні валентинки, кумедні вірші та проза

14 лютого ми відзначаємо День святого Валентина – свято всіх закоханих. Сьогодні.Lifestyle підготували для вас найкращі короткі привітання, sms, тексти у віршах і прозі, а також найкрасивіші листівки і валентинки.

Невід'ємний атрибут свята – "валентинка". Це невелика листівка з освідченням у коханні. Валентинки, зазвичай, роблять у формі серця і різними милими символами.

А ще ми зібрали для вас 14 цікавих ідей, як можна незабутньо провести Валентинів День із коханою людиною.

Не забудьте у День закоханих привітати своїх других половинок.

Привітання з Днем святого Валентина: красиві вірші, короткі смс, привітання у прозі

***
С Днем святого Валентина!
Пожелаю лишь одно,
Чтоб нашел ты половину,
Сердце было влюблено!

Валентинки на День святого Валентина
Валентинки на День святого Валентина
Фото: Unsplash

Привітання з Днем святого Валентина хлопцю

***
Любимый, милый, дорогой,
Мне очень хорошо с тобой.
Целую, крепко обнимаю
И с Днем влюбленных поздравляю.

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З Днем святого Валентина коханому

***
Валентинку свою посылаю,
О любви в ней тебе сообщаю.
Обещаю согреть в холода,
И любить всей душою всегда!

Картинки з Днем святого Валентина
Картинки з Днем святого Валентина
Фото: Depositphotos

Прикольні привітання з Днем святого Валентина

***
Хоч я – не принцеса, але тобі вдалося перетворити моє життя на казку. Моє кохання до тебе безмежне!

Смішна смс-ка на День святого Валентина

***
Чи знаєш ти, як я тебе люблю?
Всю ніч не їм, весь день — не сплю!

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Привітання з Днем святого Валентина в прозі

***

Вітаю з Днем святого Валентина! Бажаю з почуттям закоханості зустрічати кожен день. Бажаю любити своїх близьких, свою другу половинку, свою роботу і діяльність, своє життя і себе. І нехай будь-яка любов завжди буде взаємною!

Валентинки на День святого Валентина
Валентинки на День святого Валентина
Фото: Unsplash

Коротке привітання з Днем Валентина дівчині

***
Есть в мире много пожеланий,
Их всех не перечесть.
Тебя я просто поздравляю,
Люблю такой, какая есть.

З Днем святого Валентина: привітання подрузі у віршах

***
Желаю быть тебе красивой,
Желаю горести не знать,
Желаю быть всегда счастливой,
И никогда не унывать.

14 лютого: День святого Валентина
14 лютого: День святого Валентина
Фото: Depositphotos

Як привітати друзів з Днем святого Валентина

***
В День Святого Валентина,
Так как праздник этот наш,
Поздравляю и целую
Много, много, много раз!

Короткі привітання з 14 лютого дівчині

***
Словно маленькое чудо,
Возникла ты в моей судьбе.
С тобой себя я позабуду
И все, что есть, отдам тебе!

Валентинки на День святого Валентина
Валентинки на День святого Валентина
Фото: Unsplash

Смс друзям у День святого Валентина

***

С неба стая валентинок
Разлетелась по домам.
В День святого Валентина
Я любви желаю вам.

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Миле привітання з 14 лютого хлопцю

***
В день святого Валентина
От работы он устал –
Всем он подарил любимых,
Всем сердечки разослал.

И в меня Амур игривый
Как-то выпустил стрелу,
Чтоб всегда тебя любила,
Как умею, как могу.

Коханій дівчині: привітання з Днем святого Валентина

***
В день святого Валентина
Я хочу пообещать
Только сладкой и любимой
Свою зайку называть.

А еще подарки делать,
А еще цветы дарить.
В общем, что сказать, умею
Я красиво говорить!

Валентинки на День святого Валентина
Валентинки на День святого Валентина
Фото: Unsplash

З Днем святого Валентина: добрі побажання

***

В День святого Валентина
Пусть сбываются мечты.
Не пройдет любовь пусть мимо,
А в душе цветут цветы!

Пусть счастливый этот праздник
Принесет вестей прекрасных,
Станет маленькою сказкой,
Где всё радостно и ясно!

Дивіться відеоподборку подарунків на День святого Валентина:

Раніше ми публікували весільний гороскоп на 2021 рік за знаками зодіаку.

Всі подробиці в спецтемі Гід по Дню Валентина

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Джерело: Сьогодні
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