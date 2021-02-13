Привітання з Днем святого Валентина: короткі вірші та найкращі валентинки

З Днем Валентина: добірка найкращих коротких привітань, ефектні валентинки, кумедні вірші та проза

14 лютого ми відзначаємо День святого Валентина – свято всіх закоханих. Сьогодні.Lifestyle підготували для вас найкращі короткі привітання, sms, тексти у віршах і прозі, а також найкрасивіші листівки і валентинки.

Невід'ємний атрибут свята – "валентинка". Це невелика листівка з освідченням у коханні. Валентинки, зазвичай, роблять у формі серця і різними милими символами.

А ще ми зібрали для вас 14 цікавих ідей, як можна незабутньо провести Валентинів День із коханою людиною.

Не забудьте у День закоханих привітати своїх других половинок.

Привітання з Днем святого Валентина: красиві вірші, короткі смс, привітання у прозі

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С Днем святого Валентина!

Пожелаю лишь одно,

Чтоб нашел ты половину,

Сердце было влюблено!

Валентинки на День святого Валентина Фото: Unsplash

Привітання з Днем святого Валентина хлопцю

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Любимый, милый, дорогой,

Мне очень хорошо с тобой.

Целую, крепко обнимаю

И с Днем влюбленных поздравляю.

З Днем святого Валентина коханому

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Валентинку свою посылаю,

О любви в ней тебе сообщаю.

Обещаю согреть в холода,

И любить всей душою всегда!

Картинки з Днем святого Валентина Фото: Depositphotos

Прикольні привітання з Днем святого Валентина

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Хоч я – не принцеса, але тобі вдалося перетворити моє життя на казку. Моє кохання до тебе безмежне!

Смішна смс-ка на День святого Валентина

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Чи знаєш ти, як я тебе люблю?

Всю ніч не їм, весь день — не сплю!

Привітання з Днем святого Валентина в прозі

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Вітаю з Днем святого Валентина! Бажаю з почуттям закоханості зустрічати кожен день. Бажаю любити своїх близьких, свою другу половинку, свою роботу і діяльність, своє життя і себе. І нехай будь-яка любов завжди буде взаємною!

Валентинки на День святого Валентина Фото: Unsplash

Коротке привітання з Днем Валентина дівчині

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Есть в мире много пожеланий,

Их всех не перечесть.

Тебя я просто поздравляю,

Люблю такой, какая есть.

З Днем святого Валентина: привітання подрузі у віршах

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Желаю быть тебе красивой,

Желаю горести не знать,

Желаю быть всегда счастливой,

И никогда не унывать.

14 лютого: День святого Валентина Фото: Depositphotos

Як привітати друзів з Днем святого Валентина

***

В День Святого Валентина,

Так как праздник этот наш,

Поздравляю и целую

Много, много, много раз!

Короткі привітання з 14 лютого дівчині

***

Словно маленькое чудо,

Возникла ты в моей судьбе.

С тобой себя я позабуду

И все, что есть, отдам тебе!

Валентинки на День святого Валентина Фото: Unsplash

Смс друзям у День святого Валентина

***

С неба стая валентинок

Разлетелась по домам.

В День святого Валентина

Я любви желаю вам.

Миле привітання з 14 лютого хлопцю

***

В день святого Валентина

От работы он устал –

Всем он подарил любимых,

Всем сердечки разослал.

И в меня Амур игривый

Как-то выпустил стрелу,

Чтоб всегда тебя любила,

Как умею, как могу.

Коханій дівчині: привітання з Днем святого Валентина

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В день святого Валентина

Я хочу пообещать

Только сладкой и любимой

Свою зайку называть.

А еще подарки делать,

А еще цветы дарить.

В общем, что сказать, умею

Я красиво говорить!

Валентинки на День святого Валентина Фото: Unsplash

З Днем святого Валентина: добрі побажання

***

В День святого Валентина

Пусть сбываются мечты.

Не пройдет любовь пусть мимо,

А в душе цветут цветы!



Пусть счастливый этот праздник

Принесет вестей прекрасных,

Станет маленькою сказкой,

Где всё радостно и ясно!

Дивіться відеоподборку подарунків на День святого Валентина:

Раніше ми публікували весільний гороскоп на 2021 рік за знаками зодіаку.

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