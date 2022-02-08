День святого Валентина: ТОП-5 перевірених ворожінь на судженого

14 лютого всі закохані відзначають особливе свято – День Святого Валентина. А оскільки цей день присвячений коханню, то чому б самотнім дівчатам, які поки що не зустріли свого єдиного, не поворожити на нареченого, почуття і долю?
Можна зробити це самій або з подружками, адже разом веселіше. Багато людей вірять, що цього дня сам Валентин з'єднує в одне ціле половинки, які шукають одне одного. Недарма 14 лютого у всьому світі вважається днем романтичних знайомств, прояви пристрасті і ніжності, зізнань у почуттях і ворожінь на любов.
День святого Валентина: ворожіння на сірниках
Візьміть два сірники, запаліть їх і тримайте в руках один навпроти одного. Думайте про коханого. Якщо сірники не згаснуть самі, догорівши майже до кінця – задуйте полум'я, щоб не обпектися.
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- Сірники повернулися один до одного – стосункам нічого не загрожує.
- Якщо в різні боки – ймовірно, міцного кохання між вами немає.
День святого Валентина: ворожіння на каблучці
Також можна поворожити на каблучці. Візьміть фотографію коханої людини та свою каблучку. Протягніть через каблучку нитку, фото поставте перед собою, думайте про коханого, тримаючи каблучку перед фото.
- Якщо вона обертається по колу – ви одружитеся.
- Якщо гойдається, як маятник, з боку в бік, то ваша доля, ймовірно, буде пов'язана з іншим.
- Якщо каблучка не рухається – не чекайте швидкого весілля.
День святого Валентина: ворожіння на судженого за снами
Лягаючи спати в ніч проти 14 лютого, візьміть два лаврові листки, змочіть їх святою водою і покладіть під свою подушку хрест-навхрест.
Скажіть заповітні слова:
"Святий Валентине, який всім закоханим допомагає, серця з'єднує, янголе небесний, пошли мені віщий сон. Покажи, хто мій суджений, який він!"
День святого Валентина: ворожіння з першим зустрічним
14 лютого незаміжні дівчата зможуть дізнатися, чи зустрінуть вони цьогоріч свою половинку. Зробити це легко. Потрібно вийти рано вранці з дому і звернути увагу, хто зустрінеться на вашому шляху першим.
- Якщо чоловік - то чекайте в найближчому майбутньому романтичного знайомства.
- Якщо ж дівчина - ніяких серйозних стосунків, на жаль, скоро не буде.
День святого Валентина: ворожіння на шампанському
До речі, шампанське допоможе зрозуміти, чи любить вас задуманий хлопець. Налийте ігристе вино в келих і подивіться, як поводяться бульбашки.
- Якщо їх багато – він вас шалено любить.
- Якщо йдуть із глибини ниточкою, то підрахуйте їх і зрозумієте, скільки навколо задуманого чоловіки крутиться дівчат.
- Якщо перелилося через край – будьте обережні, його переповнюють до вас почуття, і це може бути погано – ревнощі, пристрасті. Але, звісно, якщо ви любителька таких стосунків, то є чому радіти.
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