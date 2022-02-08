День святого Валентина: ТОП-5 перевірених ворожінь на судженого

Як наворожити собі любов у День святого Валентина і прикольно провести час

День святого Валентина - слушний час для ворожіння на нареченого та кохання / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

14 лютого всі закохані відзначають особливе свято – День Святого Валентина. А оскільки цей день присвячений коханню, то чому б самотнім дівчатам, які поки що не зустріли свого єдиного, не поворожити на нареченого, почуття і долю?

Можна зробити це самій або з подружками, адже разом веселіше. Багато людей вірять, що цього дня сам Валентин з'єднує в одне ціле половинки, які шукають одне одного. Недарма 14 лютого у всьому світі вважається днем ​​романтичних знайомств, прояви пристрасті і ніжності, зізнань у почуттях і ворожінь на любов.

Реклама

День святого Валентина: ворожіння на сірниках

Візьміть два сірники, запаліть їх і тримайте в руках один навпроти одного. Думайте про коханого. Якщо сірники не згаснуть самі, догорівши майже до кінця – задуйте полум'я, щоб не обпектися.

Сірники повернулися один до одного – стосункам нічого не загрожує .

. Якщо в різні боки – ймовірно, міцного кохання між вами немає.

День святого Валентина: ворожіння на каблучці

Також можна поворожити на каблучці. Візьміть фотографію коханої людини та свою каблучку. Протягніть через каблучку нитку, фото поставте перед собою, думайте про коханого, тримаючи каблучку перед фото.

Реклама

Якщо вона обертається по колу – ви одружитеся .

. Якщо гойдається, як маятник, з боку в бік, то ваша доля, ймовірно, буде пов'язана з іншим .

. Якщо каблучка не рухається – не чекайте швидкого весілля.

День святого Валентина: ворожіння на судженого за снами

Лягаючи спати в ніч проти 14 лютого, візьміть два лаврові листки, змочіть їх святою водою і покладіть під свою подушку хрест-навхрест.

Реклама

Скажіть заповітні слова:

"Святий Валентине, який всім закоханим допомагає, серця з'єднує, янголе небесний, пошли мені віщий сон. Покажи, хто мій суджений, який він!"

День святого Валентина: ворожіння з першим зустрічним

14 лютого незаміжні дівчата зможуть дізнатися, чи зустрінуть вони цьогоріч свою половинку. Зробити це легко. Потрібно вийти рано вранці з дому і звернути увагу, хто зустрінеться на вашому шляху першим.

Якщо чоловік - то чекайте в найближчому майбутньому романтичного знайомства.

- то чекайте в найближчому майбутньому романтичного знайомства. Якщо ж дівчина - ніяких серйозних стосунків, на жаль, скоро не буде.

День святого Валентина: ворожіння на шампанському

До речі, шампанське допоможе зрозуміти, чи любить вас задуманий хлопець. Налийте ігристе вино в келих і подивіться, як поводяться бульбашки.

Якщо їх багато – він вас шалено любить .

. Якщо йдуть із глибини ниточкою, то підрахуйте їх і зрозумієте, скільки навколо задуманого чоловіки крутиться дівчат .

. Якщо перелилося через край – будьте обережні, його переповнюють до вас почуття, і це може бути погано – ревнощі, пристрасті. Але, звісно, якщо ви любителька таких стосунків, то є чому радіти.

Раніше ми розповідали, що подарувати коханій дівчині на День Валентина-2022.