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День святого Валентина: ТОП-5 перевірених ворожінь на судженого

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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8 лютого, 11:11
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Як наворожити собі любов у День святого Валентина і прикольно провести час
День святого Валентина - слушний час для ворожіння на нареченого та кохання
День святого Валентина - слушний час для ворожіння на нареченого та кохання / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

14 лютого всі закохані відзначають особливе свято – День Святого Валентина. А оскільки цей день присвячений коханню, то чому б самотнім дівчатам, які поки що не зустріли свого єдиного, не поворожити на нареченого, почуття і долю?

Можна зробити це самій або з подружками, адже разом веселіше. Багато людей вірять, що цього дня сам Валентин з'єднує в одне ціле половинки, які шукають одне одного. Недарма 14 лютого у всьому світі вважається днем ​​романтичних знайомств, прояви пристрасті і ніжності, зізнань у почуттях і ворожінь на любов.

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День святого Валентина: ворожіння на сірниках

Візьміть два сірники, запаліть їх і тримайте в руках один навпроти одного. Думайте про коханого. Якщо сірники не згаснуть самі, догорівши майже до кінця – задуйте полум'я, щоб не обпектися.

  • Сірники повернулися один до одного – стосункам нічого не загрожує.
  • Якщо в різні боки – ймовірно, міцного кохання між вами немає.

День святого Валентина: ворожіння на каблучці

Також можна поворожити на каблучці. Візьміть фотографію коханої людини та свою каблучку. Протягніть через каблучку нитку, фото поставте перед собою, думайте про коханого, тримаючи каблучку перед фото.

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  • Якщо вона обертається по колу – ви одружитеся.
  • Якщо гойдається, як маятник, з боку в бік, то ваша доля, ймовірно, буде пов'язана з іншим.
  • Якщо каблучка не рухається – не чекайте швидкого весілля.

День святого Валентина: ворожіння на судженого за снами

Лягаючи спати в ніч проти 14 лютого, візьміть два лаврові листки, змочіть їх святою водою і покладіть під свою подушку хрест-навхрест.

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Скажіть заповітні слова:

"Святий Валентине, який всім закоханим допомагає, серця з'єднує, янголе небесний, пошли мені віщий сон. Покажи, хто мій суджений, який він!"

День святого Валентина: ворожіння з першим зустрічним

14 лютого незаміжні дівчата зможуть дізнатися, чи зустрінуть вони цьогоріч свою половинку. Зробити це легко. Потрібно вийти рано вранці з дому і звернути увагу, хто зустрінеться на вашому шляху першим.

  • Якщо чоловік - то чекайте в найближчому майбутньому романтичного знайомства.
  • Якщо ж дівчина - ніяких серйозних стосунків, на жаль, скоро не буде.

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День святого Валентина: ворожіння на шампанському

До речі, шампанське допоможе зрозуміти, чи любить вас задуманий хлопець. Налийте ігристе вино в келих і подивіться, як поводяться бульбашки.

  • Якщо їх багато – він вас шалено любить.
  • Якщо йдуть із глибини ниточкою, то підрахуйте їх і зрозумієте, скільки навколо задуманого чоловіки крутиться дівчат.
  • Якщо перелилося через край – будьте обережні, його переповнюють до вас почуття, і це може бути погано – ревнощі, пристрасті. Але, звісно, якщо ви любителька таких стосунків, то є чому радіти.

Раніше ми розповідали, що подарувати коханій дівчині на День Валентина-2022.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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