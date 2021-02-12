Що дарувати на 14 лютого кожному знаку зодіаку

До Дня всіх закоханих залишилися лічені дні

До Дня всіх закоханих залишилися лічені дні, тому у вас є останній шанс купити подарунок для своєї коханої людини. Спеціального для цього ми зібрали підказки астрологів, що дарувати на 14 лютого кожному знаку зодіаку. А крім подарунків, не забудьте влаштувати сюрприз коханій людині на День святого Валентина. Спеціально до свята 14 лютого ми зібрали 14 ідей, як провести День всіх закоханих незвично і цікаво.

Овен

Представники цього знака зодіаку люблять отримувати пам'ятні подарунки, які будуть ще довго дарувати їм приємні емоції. Вибирайте щось чуттєве, робіть акцент на колір і запах. Наприклад, постільна білизна червоного кольору, можна шовкова і лляна, або улюблений аромат, якщо ви точно знаєте який він.

Телець

Представники цього знака зодіаку люблять, коли їм дарують дуже вдалі та бажані подарунки. Для цього людина повинна добре знати Тельця і його переваги. Жінка оцінить хорошу косметику – тільки зверніть увагу на те, чим саме вона користується. А чоловікам подаруйте аромат – підглянете на його полиці з парфумерією.

Близнюки

Представники цього знака зодіаку люблять ті подарунки, які несуть важливу інформацію. Тому сміливо даруєте книгу, прикраси, підписку на Netflix. А якщо подаруєте щось для відпочинку і затишку в домі, то добре зміцните стосунки з коханою людиною. І як бонус – цей подарунок буде завжди перед очима.

Рак

Замріяні Раки люблять все вінтажне і раритетне. Тому сміливо можете вибрати якусь старовинну брошку, портсигар, вазу, стілець або посуд для того, хто вам дорогий. Але все ж намагайтеся відштовхуватися від уподобань коханої людини – адже вінтаж теж різний. А якщо ви ще погано знаєте людину, тоді просто дотримуйтеся консервативного стилю.

Лев

Для представників цього знака зодіаку важливо не так що дарують, як те, яким чином це роблять. Вибираючи подарунок Левам, думайте про те, чи зможуть вони похвалитися ним перед друзями. Подаруйте жінці вишукану сукню або нижню білизну, а чоловікові – стильну сорочку або красивий шарф. Для цього необхідно звернути увагу на стиль вашої коханої людини або скористатися послугами стиліста.

Діва

Представники цього знака зодіаку люблять статусні подарунки, вони звертають увагу на бренд і ціну. Тому, щоб порадувати свою Діву, доведеться викластися для подарунка. Це може бути остання модель телефону, смарт-годинника, колекційна книга улюбленого автора або дорогоцінна прикраса.

Терези

Не тільки Риби і Раки – романтичні натури, Терези теж такі. Тому вони будуть радіти будь-яким подарункам, якщо вони підібрані з душею і відповідно до їхніх бажань. Наприклад, якщо жінці подарувати сукню, про яку вона побіжно розповіла, або чоловікові подарувати книгу, яку він приглянув на сайті – то ви потрапите в яблучко! Будьте уважнішими до тих, хто вам подобається.

Скорпіон

Представники цього знака зодіаку цінують приватність, тому свій подарунок вони будуть розкривати наодинці і так само із задоволенням не будуть ним ділитися ні з ким. Комплект красивої білизни, картина для спальні або навіть еротична іграшка, якщо вже дозволяє статус ваших стосунків – стануть ідеальним подарунком для Скорпіона.

Стрілець

Романтика і екзотика – найкраще поєднання для подарунка Стрільцям. Подаруйте коробку екзотичних фруктів або побачення в тропічній оранжереї, де ви відчуєте себе десь на Балі. А якщо є фінансова можливість – купіть квитки в якусь теплу країну і ви не перестанете радіти прекрасної усмішці коханої людини до самого відльоту.

Козеріг

Найважливішим критерієм подарунка для Козерога є відповідність їхній особистості та баченню. Вони люблять дорогі подарунки, тому вибирайте щось престижне і статусне. Ідеальним подарунком стане годинник, дорогий блокнот і ручка, парфум із лінійки преміум і, звісно ж, дорогоцінні прикраси.

Водолій

Представники цього знака зодіаку люблять пробувати щось нове і тільки що створене. Це можуть бути якісь нові смарт-годинник, тренажер, нові смакові якості – екзотичні фрукти, дегустація нових сирів або вина. Подумайте, що подобається вашій коханій людині і знайдіть в цій ніші щось нове і ще незвідане.

риби

Представники цього знака зодіаку дуже люблять фантазувати, мріяти і розповідати про це всім. Тому, щоб догодити Рибам із подарунком, важливо лише уважно їх слухати, а ще – можна підглядати їхні сторіз в соцмережах і ви точно зрозумієте, чого вони нині хочуть. Але з загальновідомого – вони люблять все натуральне і якісне: якщо одяг – то ніякої синтетики, якщо меблі, то тільки натуральне дерево!

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