Привітання з 14 лютого: красиві листівки, найкращі побажання у прозі та віршах

У День святого Валентина 14 лютого надсилайте милі листівки, картинки, вітання та вірші зі святом закоханих

Завтра, 14 лютого, настане довгоочікуване, радісне, чуттєве, пристрасне і душевне свято всіх закоханих – День Святого Валентина. Це дуже вдалий час, щоб освідчитися у своїх почуттях та привітати близьких, рідних і коханих людей, а також друзів і подруг із цим чудовим днем, побажати взаєморозуміння, любові і пристрасті.

Якщо ви не придумали, як проведете це свято, ми зібрали для вас 14 цікавих ідей, як можна незабутньо зустріти Валентинів День із коханою людиною.

А ще ми підготували для вас милі, веселі, радісні, гарні листівки, картинки, вірші і привітання з 14 лютого.

Привітання з 14 лютого: листівкиі побажання Фото: Pexels

Добрі привітання з 14 лютого друзям

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В февральский день любви и счастья

Волшебник добрый Валентин

Пусть прочь прогонит все ненастья,

А принесет любовь и мир.



Пусть совпадут сегодня пары,

Взаимной будет радость встреч.

Желаем радости, и счастья,

И всем свою любовь сберечь!

Листівки на 14 лютого Фото: bonnycards

Вірші привітання з Днем святого Валентина коханій

***

Поздравляю с Днем влюбленных,

И желаю я любви,

Чувство светлое большое

Пусть всегда кипит в крови.



Будет пусть любовь взаимной,

Пусть сердца согреет страсть,

Только рядом с половиной

Знаешь – жизнь-то удалась!

14 лютого: малюнки й вірші Фото: bonnycards

Пристрасні привітання коханому на 14 лютого

***

Ты самый близкий мой мужчина,

И в День святого Валентина

Тебя сердечно поздравляю,

Своей любовью согреваю.



Поцеловать тебя охота,

Окутать лаской и заботой,

И счастья пожелать большого –

Знай, что не надо мне другого!

Красиві листівки і поздоровлення з 14 лютого Фото: bonnycards

Оригінальні привітання з 14 лютого у прозі

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З Днем усіх закоханих! Якщо в серці поселяється любов, світ навколо стає прекрасним, світлим, сповненим чудес. Любов надихає, окрилює, дарує надію. Любов дійсно вміє творити чудеса. Нехай це чарівне подчуття наповнює серця по вінця. Любові, ніжності, теплоти, гармонії і краси!

Яскраві картинки в День святого Валентина 14 лютого Фото: bonnycards

Смс привітання з Днем святого Валентина подрузі

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С днем влюбленных поздравляю

И большой любви желаю.

Будьте счастливы, дружны,

Ведь друг другу вы нужны!

Вы любовь свою храните,

От раздоров берегите.

Пусть живет она сто лет,

Всем даря свой нежный свет.

Ніжні листівки і вірші на 14 лютого Фото: bonnycards

Найкращі привітання з 14 лютого другу

***

С Днем влюбленных, с Днем счастливых!

Пусть не меркнет свет в душе!

Каждый день имейте силы

Сохранить, что есть уже!



Чувства – это дар бесценный!

Теплоты вам и добра!

Чтобы миг обыкновенный

Ярче был для вас костра!

Короткі привітання з Днем Святого Валентина

***

В день святого Валентина

Пожелать хочу любви,

Море страсти, позитива

И свиданий до зари,

Много нежных поцелуев

И объятий без причин,

Чтоб помог открыть любую

Дверцу в сердце Валентин!

Дивіться відеодобірку подарунків на День святого Валентина:

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що подарувати на День святого Валентина: цікаві ідеї подарунків.

Всі подробиці в спецтемі Гід по Дню Валентина

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