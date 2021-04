Пам'ятайте веселу пісеньку з серіалу Друзі? Так ось – з'явилася її дуже депресивна версія (відео)

Блогер Чейз Холфелдер перетворив радісну мелодію з нашого дитинства I'll Be There for You в сумний трек у мінорній тональності

Популярний блогер з США на ім'я Чейз Холфелдер перетворив життєрадісну і веселу пісню I'll Be There for You групи The Rembrandts з серіалу "Друзі", який скоро повернеться на екрани, у сумний трек у мінорній тональності.

Відео Чейз опублікував на своїй сторінці у TikTok.

Холфелдер зіграв мелодію на піаніно (а також записав гітарну партію). Для повноти ефекту блогер використав чорно-білу нарізку кадрів з "Друзів".

Користувачі мережі в коментарях жартують, що це виглядає так, наче герої серіалу зібралися на похорон або дізнаються про те, що карантин продовжили ще на два тижні.

Музичне відео Холфелдера зібрало 150 тисяч вподобань і більше п'яти тисяч коментарів.

