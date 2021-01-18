Ліза Кудроу поділилася подробицями возз'єднання "Друзів". Багато шанувальників будуть розчаровані
Зйомки почнуться вже скоро
Шанувальники серіалу "Друзі" з нетерпінням чекають возз'єднання легендарної шістки. Виконавиця ролі Фібі Ліза Кудроу, яка недавно потрапила в скандал через Україну , спростувала найпопулярніший слух про зйомки спецвипуску. Про це повідомляє Deadline .
Ліза Кудроу поділилася більш детальною інформацією про возз'єднання "Друзів" для HBO Max під час інтерв'ю з Робом Лоу.
Актриса спростувала те, що це перезавантаження проєкту, і вони не будуть грати своїх персонажів. Зйомки будуть проходити в тих же декораціях, але це буде просто зустріч всіх акторів.
Підготовка вже йде. Зйомки повинні початися ранньою весною.
"Я вже дещо зняла, так що ми безумовно будемо це робити", – заінтригувала Ліза.
Нагадаємо, що в листопаді місяці Меттью Перрі натякав на те, що зйомки можуть початися раніше запланованого.
Раніше Кортні Кокс повторила одну з найпопулярніших сцен серіалу "Друзі".
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