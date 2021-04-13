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Відбулися зйомки довгоочікуваного епізоду Друзів, якого фанати чекали 17 років

Сьогодні, 15:43

Те, чого так довго чекали прихильники серіалу "Друзі" відбулося. У Лос-Анджелесі відзняли спеціальний епізод легендарного серіалу

Легендарна шістка з культового серіалу скоро повернеться на екрани . Про це повідомляє BBC .

Спеціальний епізод під назвою The One With The Reunion вийде на платформі HBO Max. Точно дати виходу серії поки немає, але очікується, що прем'єра відбудеться в найближчі кілька місяців.

Фото: instagram.com/friends

Протягом декількох днів тривали зйомки спеціального епізоду. Основна акторська команда "Друзів" зібралася у повному складі.

Зйомки проходили в рідних для всіх шанувальників серіалу декораціях. У Мережу потрапило кілька фото.

Фото зі зйомок возз'єднання "Друзів"
Фото зі зйомок возз'єднання "Друзів"
Фото: Twitter

Фото зі зйомок возз'єднання "Друзів"
Фото зі зйомок возз'єднання "Друзів"
Фото: Twitter

Треба зауважити, що спеціальний епізод це не продовження серіалу.

Раніше ми розповідали, як провести час під час локдауну на прикладі шістки з "Друзів".

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Друзі
Джерело: instagram.com/friends
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