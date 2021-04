Відбулися зйомки довгоочікуваного епізоду Друзів, якого фанати чекали 17 років

Те, чого так довго чекали прихильники серіалу "Друзі" відбулося. У Лос-Анджелесі відзняли спеціальний епізод легендарного серіалу

Легендарна шістка з культового серіалу скоро повернеться на екрани . Про це повідомляє BBC .

Спеціальний епізод під назвою The One With The Reunion вийде на платформі HBO Max. Точно дати виходу серії поки немає, але очікується, що прем'єра відбудеться в найближчі кілька місяців.

Протягом декількох днів тривали зйомки спеціального епізоду. Основна акторська команда "Друзів" зібралася у повному складі.

Зйомки проходили в рідних для всіх шанувальників серіалу декораціях. У Мережу потрапило кілька фото.

Треба зауважити, що спеціальний епізод це не продовження серіалу.

Раніше ми розповідали, як провести час під час локдауну на прикладі шістки з "Друзів".

