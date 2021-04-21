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Помните веселую песенку из сериала Друзья? Так вот – появилась ее крайне депрессивная версия (видео)

Сегодня, 09:58

Блогер Чейз Холфелдер превратил радостную мелодию из нашего детства Iʼll Be There for You в печальный трек в минорной тональности

Популярный блогер из США по имени Чейз Холфелдер превратил жизнерадостную и веселую песню Iʼll Be There for You группы The Rembrandts из сериала "Друзья", который скоро вернется на экраны, в печальный трек в минорной тональности.

Видео Чейз опубликовал на своей странице в TikTok.

@realchaseholfelder

friends theme song in a minor key ##ItWasntAPhase##minorkeytiktok##minorkey##friends##emo##feltemomightdelete##fyp##friendstvofficial

original sound – Chase Holfelder

Кстати, у нас есть еще один сюрприз для вас: ранее "Сегодня" подготовила увлекательный календарь подарков на апрель.

Холфелдер сыграл мелодию на пианино (а также записал гитарную партию). Для полноты эффекта блогер пустил черно-белую нарезку кадров из "Друзей". Пользователи сети в комментариях шутят, что все вместе это выглядит так, будто герои сериала собрались на похороны или узнают о том, что карантин продлили еще на две недели.

Музыкальное видео Холфелдера собрало 150 тысяч лайков и больше пяти тысяч комментариев.

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Напомним, ранее Life Сегодня собрали открытки ко Дню святого Валентина, которые оценят только фанаты "Друзей". Кроме этого, мы рассказывали, как провести время во время локдауна на примере шестерки из "Друзей".

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Источник: Сегодня
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