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Листівки до Дня святого Валентина, які оцінять лише фанати "Друзів"

Сьогодні, 16:15

Пропонуємо цілу колекцію картинок з культового серіалу

14 лютого будемо відзначати День святого Валентина. Уже зараз варто підшукати найнезвичайніші картинки та меми, аби здивувати, розвеселити або навіть трохи подратувати всіх своїх найдорожчих і найближчих людей.

Пропонуємо вашій увазі колекцію святкових картинок з епізодами з культового американського серіалу "Друзі". Улюблені герої допоможуть дуже тонко передати усі почуття, що переповнюють ваше любляче серце.

Надіслати ці кумедні листівки можна не тільки коханій чи коханому, але й близьким друзям та родичам. Скористайтеся для цього месенджерами, соціальними Мережами і електронною поштою.

До речі, гарненько подумайте над тим, як цьогоріч провести 14 лютого, щоб у результаті не розлучитися зі своєю обраницею чи обранцем. Раніше ми підготували для вас найкреативніші лайфхаки до Дня святого Валентина.

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День святого Валентина – гід з підготовки

"Як ся маєш, Валентине?"

Фото: In Touch Weekly

"Я ніколи не пообідаю з тобою, Валентин". Реакція Валентина:

Фото: In Touch Weekly

"Бридкий голий чоловік не зрівняється з тобою, Валентин"

Фото: In Touch Weekly

"Я люблю тебе більше, ніж Моніка прибирання (а вона фанатка)"

Фото: In Touch Weekly

"Ти мій лобстер. З Днем святого Валентина!"

Фото: In Touch Weekly

"О, Боже мій! З Днем святого Валентина!"

Фото: In Touch Weekly

"Ти Чендлер моєї Моніки. З Днем святого Валентина!"

Фото: In Touch Weekly

"Я буду поруч з тобою у цей День святого Валентина!"

Фото: In Touch Weekly

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як вибрати подарунок на День святого Валентина і не осоромитися. До того ж, поцікавтеся, що робити 14 лютого, якщо ви без пари.

Всі подробиці в спецтемі Гід по Дню Валентина

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Джерела: Сьогодні , intouchweekly.com
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