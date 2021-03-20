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Як ненудно провести локдаун? Спробуйте пожити, як герої серіалу "Друзі"

Сьогодні, 13:28

Станьте на якийсь час Монікою, Чендлером або Россом

Від сьогодні, 20 березня, в Україні оголосили новий локдаун в зв'язку з епідемією коронавірусу. Піти до театру, кіно, влаштувати шопінг або сходити до улюбленого ресторану не вийде, але не поспішайте плакати і істерити. Розповідаємо, як провести три тижні локдауну з користю на прикладі улюблених героїв з популярного серіалу "Друзі".

Станьте Монікою – освойте готування і приберіть в будинку

Найвідчайдушніша любителька чистоти і порядку Моніка стежила за тим, щоб все було на своїх місцях. Ось і для вас саме час влаштувати генеральне прибирання: перебрати гардероб, помити вікна, витерти пил в найнедоступніших місцях і випрати штори.

Коли впораєтеся з прибиранням, можна зайнятися готуванням – ще одне улюблене заняття Моніки. Пошукайте нові рецепти або приготуйте улюблену страву з ресторану, спечіть пиріг і покличте гостей – нудно точно не буде.

Станьте Джоуї – заведіть роман

Любитель стосунків, романів, флірту і сексу Джоуї легко знаходив собі пару. Якщо ви ще без пари – саме час зареєструватися на сайті знайомств і почати переписку з тим, хто вам сподобається. Це давно перестало бути чимось вульгарним або ганебним – так знайомляться дуже багато пар.

А якщо віртуальне спілкування вам не дуже подобається – будьте товариськішими біля віконця коханого кафе, де ви братимете каву з собою перед прогулянкою або під час ранкової пробіжки. Подумаєш, маска на обличчі – очі то видно, та й рот не заклеєний. Фліртуйте, знайомтеся, спілкуйтеся і займайтеся любов'ю. Весна для цього і створена.

Станьте Фібі – займіться творчістю

Трохи дивна Фібі відмінно грала на гітарі (давайте забудемо про її вокалі). Зараз безліч різних онлайн-уроків, курсів і просто відео в YouTube. Ви можете спробувати освоїти якийсь новий інструмент або вдосконалити свої навички.

А ще можна навчитися танцювати тверк, малювати картини, в'язати, піти на швидкочитання або підтягти англійську мову. Вибирайте, що вам більше подобається, і освоюйте нові навички.

Станьте Россом – підіть на онлайн-екскурсію

Росс дуже любить динозаврів і музеї, а локдаун не завадить вам залишитися без такого задоволення. Ще під час першого локдауну минулого року найпопулярніші музеї світу відкрили доступ до своїх архівних файлів і проводили екскурсії онлайн.

Цього разу навіть Миколаївський зоопарк проводитиме онлайн-екскурсії і вікторини. Тому нудьгувати не доведеться – ще і щось нове для себе відкриєте і побачите.

Станьте Рейчел – займіться своїм гардеробом

Якщо ви вже побули трохи Монікою і прибрали в своєму гардеробі – саме час його оновити. Так, ТРЦ закриті, але онлайн-шопінг адже ніхто не скасовував.

Підберіть кілька образів на весну – для роботи, походу в гості, на прогулянку і, звичайно ж, кілька комплектів домашнього одягу. Головне, – знати міру, щоб не спустити всі гроші на одяг, яка просто лежатиме на полиці.

Станьте Чендлером – приведіть в порядок свої рахунки

У Чендлера завжди була робота, пов'язана з грошима, цифрами і він уміло ними розпоряджався. Приведіть і ви свої рахунки в порядок, з'ясуйте всі питання з ЖКГ – це можна робити телефоном або писати їм листи онлайн. На це ж ніколи немає часу, і чого вже там, бажання теж немає.

А ще можна почистити телефон, ноутбук, камеру, скинути знімки на жорсткий диск, розсортувавши їх по файлах, і багато іншої роботи, до якої часто не доходять руки.

Що в підсумку? Запасіться терпінням і сміливо міняйте свої ролі від Моніки до Чендлера. І ці три тижні пройдуть для вас дуже продуктивно.

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Друзі заняття локдаун
Джерело: Сьогодні
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