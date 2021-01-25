Як дві краплі води: 15 родичів з майже ідентичною зовнішністю (фото)

Складно повірити, що люди можуть бути настільки схожими

Іноді родичі так схожі друг на одного, що ми часом задумаємося: "Природі, мабуть, вже набридло щоразу створювати щось нове і вона вирішила просто використовувати всім нам знайомий принцип копіпасту".

Цікаво, що на платформі Reddit навіть з'явилася окрема сторінка AncestryDNA, де користувачі показують, наскільки сильно вони схожі на своїх батьків, бабусь та дідусів, сестер та братів. Про таких у народі часто кажуть: "як дві краплі води".

Сьогодні.Lifestyle зібрали для вас найцікавіші знімки.

1. Мама і дочка

Фото: Reddit | AncestryDNA

2. Внучка і бабуся по лінії батька

Фото: Reddit | AncestryDNA

3. Онук і дідусь

Фото: Reddit | AncestryDNA

4. Батько і 29-річний син

Фото: Reddit | AncestryDNA

5. Прабабуся з Норвегії і внучка

Фото: Reddit | AncestryDNA

6. Прадід та онук

Фото: Reddit | AncestryDNA

7. Мати і дочка

Фото: Reddit | AncestryDNA

8. Дочка та її батько

Фото: Reddit | AncestryDNA

9. Дідусь та онук

Фото: Reddit | AncestryDNA

10. Бабуся і її внучка

Фото: Reddit | AncestryDNA

11. Племінниця та тітка (на фото їй також 6 років)

Фото: Reddit | AncestryDNA

12. Батько і син

Фото: Reddit | AncestryDNA

13. Онук і прадід

Фото: Reddit | AncestryDNA

14. Внучка та бабуся

Фото: Reddit | AncestryDNA

15. Бабуся і внучка

Фото: Reddit | AncestryDNA

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