Як дві краплі води: 15 родичів з майже ідентичною зовнішністю (фото)
Складно повірити, що люди можуть бути настільки схожими
Іноді родичі так схожі друг на одного, що ми часом задумаємося: "Природі, мабуть, вже набридло щоразу створювати щось нове і вона вирішила просто використовувати всім нам знайомий принцип копіпасту".
Цікаво, що на платформі Reddit навіть з'явилася окрема сторінка AncestryDNA, де користувачі показують, наскільки сильно вони схожі на своїх батьків, бабусь та дідусів, сестер та братів. Про таких у народі часто кажуть: "як дві краплі води".
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