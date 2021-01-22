Жінка з найкрасивішим у світі обличчям поскаржилася на цькування (фото)

Титул приносить їй велику кількість негативу з боку хейтерів

19-річна ізраїльська модель Яель Шелбія, яку визнали жінкою з найкрасивішим обличчям у світі, публічно зізналася, що титул приносить їй велику кількість негативу з боку хейтерів.

"Мене постійно підтримують шанувальники, але приходить і купа повідомлень не дуже приємного змісту. Люди ображають мене через зовнішність, але я намагаюся не звертати на це уваги", – сказала вона в інтерв'ю таблоїду The Sun.

За словами Яель Шелбії, по-справжньому красивою може називатися тільки добра, скромна і позитивна людина. "Коли ти дійсно хороший, це видно по очах, вони ніколи не брешуть", – зазначила Шелбія.

До речі, нещодавно модель очолила рейтинг 100 найпривабливіших людей планети за версією Independent Critics. Яель випередила за кількістю набраних голосів тайську виконавицю Лісу Манобан, австралійську модель Мейку Вуллард і тайваньскую співачку Чжоу Цзиюй.

Нагадаємо, найкрасивішим чоловіком на планеті став шведський автор і популярний блогер PewDiePie Фелікс Чельберг.

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