Хлопець знайшов "скелет русалки". Від побаченого на відео у жилах холоне кров

Американець витягнув з води рештки: маленький череп, що нагадує людський, та хребет, який переростає у масивний риб'ячий хвіст

Фото: tiktok.com/@jjjmc12

Користувач TikTok зі США знайшов на пляжі загадковий скелет невідомої істоти. Блогер припустив, що ці рештки належать маленькій русалці.

Про це пише таблоїд Daily Star.

На кадрах, опублікованих у соцмережі, можна побачити, як хлопець витягує з води рештки: маленький череп, що нагадує людський, та хребет, який переростає у масивний риб'ячий хвіст.

"Що це за риба? Боже мій, що це, чорт забирай", – злякався американець.

Короткий ролик за добу набрав 13 мільйонів переглядів і майже 50 тисяч коментарів.

Налякані користувачі також задумалися над тим, чи це насправді русалка. Крім того, вони припустили, що знахідка може бути пов'язаною з чорною магією.

"Якщо йдеться про Карибське море, то я не раджу торкатися до цього. Це може бути пов'язано з чорною магією. Просто щоб ви знали", – зазначив один з коментаторів.

Нагадаємо, 39-річний американський рибалка з Орегона на ім'я Нейт Ісзак під час відпочинку на Алясці виловив з річки загадкову рибу, яка здивувала його не тільки своїми розмірами, а й зовнішнім виглядом.

Крім цього, раніше загадкова істота виплила на берег природного парку в США.

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