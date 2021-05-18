Хлопець знайшов "скелет русалки". Від побаченого на відео у жилах холоне кров
Американець витягнув з води рештки: маленький череп, що нагадує людський, та хребет, який переростає у масивний риб'ячий хвіст
Користувач TikTok зі США знайшов на пляжі загадковий скелет невідомої істоти. Блогер припустив, що ці рештки належать маленькій русалці.
Про це пише таблоїд Daily Star.
На кадрах, опублікованих у соцмережі, можна побачити, як хлопець витягує з води рештки: маленький череп, що нагадує людський, та хребет, який переростає у масивний риб'ячий хвіст.
"Що це за риба? Боже мій, що це, чорт забирай", – злякався американець.
@ jjjmc12
What is that? ## realmermaid ## fish ## sharkattack ## mermaid ## fyporijinal ses – Yok artk buda neyin nesi?
Короткий ролик за добу набрав 13 мільйонів переглядів і майже 50 тисяч коментарів.
Налякані користувачі також задумалися над тим, чи це насправді русалка. Крім того, вони припустили, що знахідка може бути пов'язаною з чорною магією.
"Якщо йдеться про Карибське море, то я не раджу торкатися до цього. Це може бути пов'язано з чорною магією. Просто щоб ви знали", – зазначив один з коментаторів.
Нагадаємо, 39-річний американський рибалка з Орегона на ім'я Нейт Ісзак під час відпочинку на Алясці виловив з річки загадкову рибу, яка здивувала його не тільки своїми розмірами, а й зовнішнім виглядом.
Крім цього, раніше загадкова істота виплила на берег природного парку в США.
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