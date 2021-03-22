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Шокуючі кадри: рибалка спіймав на Алясці загадкову істоту (фото)

Сьогодні, 12:25

Риба здивувала чоловіка не тільки своїми розмірами, а й зовнішнім виглядом

39-річний американський рибалка з Орегона на ім'я Нейт Ісзак під час відпочинку на Алясці виловив загадкову рибу, яка здивувала його не тільки своїми розмірами, а й зовнішнім виглядом. Про це повідомляє таблоїд Daily Star.

"Коли ми побачили, кого я витягнув з води, у повітрі повисло нервове мовчання", – згадує чоловік.

Фото: Jam Press

Виявилося, Нейт зловив вугра-вовка. Незважаючи на страхітливий вигляд, ця риба дуже полохлива і ніколи не нападає на людину, якщо її не провокувати. Як правило, представники цього виду живуть у печерах або ущелинах, полюють на крабів, молюсків, равликів і морських їжаків. Виростають до двох метрів завдовжки.

Фото: Jam Press

За словами чоловіка, він і раніше стикався з вугром-вовком, але такий великий екземпляр бачить вперше.

"Я вже мав справу з ними раніше і знаю, що вони можуть дуже сильно кусатися, тому я був обережним", – зазначає він.

Фото: Jam Press

Коли фотосесія закінчилася, Нейт відпустив свій улов назад у воду. Чоловік каже, що йому приносить задоволення сам процес риболовлі, а не те, скільки риби він принесе додому.

Фото: Jam Press

Нагадаємо, раніше рибалка на ім'я Кріс Брокетт з американського міста Лаудонвілл виловив у найбільшій притоці Гудзона, річці Мохок, білого сома рекордного розміру – 77,47 сантиметра.

До того ж Сьогодні.Lifestyle писали про Еда Фалконера з австралійського штату Квінсленд, який рибалив поблизу міста Мосту Біч і виловив гігантського 22-кілограмового луціана завдовжки 104 сантиметри.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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