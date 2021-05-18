Парень нашел "скелет русалки". От увиденного на видео в жилах стынет кровь
Американец извлек из воды останки: маленький череп, напоминающий человеческий, и позвоночник, перерастающий в массивный рыбий хвост
Пользователь TikTok из США нашел на пляже загадочный скелет неизвестного существа. Блогер предположил, что эти останки принадлежат маленькой русалке.
Об этом пишет таблоид Daily Star.
На кадрах, опубликованных в сецсети, можно увидеть, как парень извлекает из воды останки: маленький череп, напоминающий человеческий, и позвоночник, перерастающий в массивный рыбий хвост.
"Что за рыба? Боже мой, что это, черт возьми", – испугался американец.
@jjjmc12
What is that? ##realmermaid##fish##sharkattack##mermaid##fyporijinal ses – Yok artk buda neyin nesi?
Короткий ролик за сутки набрал 13 миллионов просмотров и почти 50 тысяч комментариев.
Напуганные пользователи также задумались над тем, русалка ли это на самом деле. Кроме того, они предположили, что находка может быть связанной с черной магией.
"Если речь идет о Карибском море, то я не советую прикасаться к этому. Это может быть связано с черной магией. Просто чтобы вы знали", – отметил один из комментаторов.
Напомним, 39-летний американский рыбак из Орегона по имени Нейт Исзак во время отдыха на Аляске выловил из реки загадочную рыбу, которая удивила его не только своими размерами, но и внешним видом.
Кроме этого, ранее загадочное существо выплыло на берег природного парка в США.
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