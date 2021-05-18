Парень нашел "скелет русалки". От увиденного на видео в жилах стынет кровь

Американец извлек из воды останки: маленький череп, напоминающий человеческий, и позвоночник, перерастающий в массивный рыбий хвост

Фото: tiktok.com/@jjjmc12

Пользователь TikTok из США нашел на пляже загадочный скелет неизвестного существа. Блогер предположил, что эти останки принадлежат маленькой русалке.

Об этом пишет таблоид Daily Star.

На кадрах, опубликованных в сецсети, можно увидеть, как парень извлекает из воды останки: маленький череп, напоминающий человеческий, и позвоночник, перерастающий в массивный рыбий хвост.

"Что за рыба? Боже мой, что это, черт возьми", – испугался американец.

Короткий ролик за сутки набрал 13 миллионов просмотров и почти 50 тысяч комментариев.

Напуганные пользователи также задумались над тем, русалка ли это на самом деле. Кроме того, они предположили, что находка может быть связанной с черной магией.

"Если речь идет о Карибском море, то я не советую прикасаться к этому. Это может быть связано с черной магией. Просто чтобы вы знали", – отметил один из комментаторов.

Напомним, 39-летний американский рыбак из Орегона по имени Нейт Исзак во время отдыха на Аляске выловил из реки загадочную рыбу, которая удивила его не только своими размерами, но и внешним видом.

Кроме этого, ранее загадочное существо выплыло на берег природного парка в США.

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