Туристка зробила фото з милою істотою. Виявилося, що її отрута може вбити 26 осіб

Це одна з найсмертоносніших істот в океані

Туристка Марі Кейлін опублікувала відео з відпочинку на Балі, на якому вона тримає маленького восьминога з коричневим тілом та темними колами. Як з'ясувалося пізніше, це одна з найсмертоносніших істот в океані, яка має достатньо отрути, щоб вбити 26 осіб.

Лякає той факт, що люди можуть не підозрювати про укус восьминога. Жертва ні про що не здогадується, доки не почнуться проблеми з диханням, а потім настає параліч. За словами лікарів, протиотрути не існує. Єдине, що може врятувати постраждалого, – штучне дихання.

Восьминіг з темними колами

Фото: tiktok.com/@kaylinmarie21

У публікації видання Ocean Conservancy йдеться про наслідки укусу смертоносної істоти: "По-перше, отрута блокує нервові сигнали по всьому тілу, викликає оніміння м'язів. Інші симптоми – нудота, сліпота, втрата відчуттів та моторики".

Побачене на записі налякало багатьох підписників Марі Кейлін.

"Радий, що нічого поганого не сталося", "Я надивився Animal Planet і тепер знаю, що красиві тварини з яскравими кольорами дуже небезпечні", "Ось чому не можна гратися з дикою природою, це не для розваги", – пишуть вони у коментарях.

Ролик набрав у TikTok близько трьох мільйонів переглядів.

Відео: tiktok.com/@kaylinmarie21

Нагадаємо, 39-річний американський рибалка з Орегона на ім'я Нейт Ісзак під час відпочинку на Алясці виловив з річки загадкову рибу, яка здивувала його не тільки своїми розмірами, а й зовнішнім виглядом.

Крім цього, раніше загадкова істота виплила на берег природного парку в США.

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