Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Туристка зробила фото з милою істотою. Виявилося, що її отрута може вбити 26 осіб

Сьогодні, 14:35

Це одна з найсмертоносніших істот в океані

Туристка Марі Кейлін опублікувала відео з відпочинку на Балі, на якому вона тримає маленького восьминога з коричневим тілом та темними колами. Як з'ясувалося пізніше, це одна з найсмертоносніших істот в океані, яка має достатньо отрути, щоб вбити 26 осіб.

Лякає той факт, що люди можуть не підозрювати про укус восьминога. Жертва ні про що не здогадується, доки не почнуться проблеми з диханням, а потім настає параліч. За словами лікарів, протиотрути не існує. Єдине, що може врятувати постраждалого, – штучне дихання.

Восьминіг з темними колами
Фото: tiktok.com/@kaylinmarie21

У публікації видання Ocean Conservancy йдеться про наслідки укусу смертоносної істоти: "По-перше, отрута блокує нервові сигнали по всьому тілу, викликає оніміння м'язів. Інші симптоми – нудота, сліпота, втрата відчуттів та моторики".

Читайте також:
Знайдена загадкова істота: можливо, це один з найдовших черв'яків у світі

Побачене на записі налякало багатьох підписників Марі Кейлін.

"Радий, що нічого поганого не сталося", "Я надивився Animal Planet і тепер знаю, що красиві тварини з яскравими кольорами дуже небезпечні", "Ось чому не можна гратися з дикою природою, це не для розваги", – пишуть вони у коментарях.

Ролик набрав у TikTok близько трьох мільйонів переглядів.

Відео: tiktok.com/@kaylinmarie21

Нагадаємо, 39-річний американський рибалка з Орегона на ім'я Нейт Ісзак під час відпочинку на Алясці виловив з річки загадкову рибу, яка здивувала його не тільки своїми розмірами, а й зовнішнім виглядом.

Крім цього, раніше загадкова істота виплила на берег природного парку в США.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Гігантська доісторична істота виплила на узбережжя океану (фото) Вчені знайшли одну з найневловиміших істот у світі (відео) "Ніколи не бачив нічого подібного": загадкова істота з крилами налякала рибака, фото Жінка знайшла на пляжі загадкових істот у формі "яйця": фото
відео Балі восьминіг істота
Джерела: Сьогодні , tiktok.com/@kaylinmarie21
Реклама

Новини партнерів

10 звезд, чью карьеру разрушила неудачная пластика
10 звезд, чью карьеру разрушила неудачная пластика
Из творога и печенья. Рецепт быстрого торта без выпекания
Из творога и печенья. Рецепт быстрого торта без выпекания
Фролова родила первенца и рассекретила отца ребенка
Фролова родила первенца и рассекретила отца ребенка
Звезды, которые на самом деле не могут терпеть друг друга
Звезды, которые на самом деле не могут терпеть друг друга

Популярні статті

Сьогодні, 10:36Смачно

Великий піст-2021: два рецепти супу-пюре з овочів

Сьогодні, 05:43Психо

Гороскоп на сьогодні 23 березня: у Овнів все відмінно з грошима, а Тельцям потрібно менше критикувати

Вчора, 18:35Смачно

Як приготувати смачні рогалики: 7 найкращих рецептів

Вчора, 17:17Зірково

"Євробачення-2021": букмекери назвали нового претендента на перемогу

Вчора, 15:12Психо

Загальний гороскоп на квітень 2021 року для всіх знаків зодіаку

Вчора, 14:20Зірково

Вагітна дружина Павліка поскаржилася на жахливий сервіс за кордоном

Вчора, 12:15Зірково

Оля Полякова роздяглася на камеру заради TikTok: гаряче відео

Вчора, 11:25Events

40 святих 2021: найсильніша молитва

Вчора, 06:10Фаново

Свято 40 святих: що можна і заборонено робити

Вчора, 05:23Психо

Гороскоп на сьогодні 22 березня: у Терезів закінчиться енергія, а Скорпіонам потрібно планувати

21 березняEvents

40 святих-2021: дата, прикмети, історія та значення свята

21 березняПсихо

Гороскоп на тиждень 21-27 березня: всі знаки зодіаку

21 березняПсихо

Гороскоп на сьогодні 21 березня: Овнам потрібно зайнятися творчістю, а на Тельців чекає напружений день

21 березняЗірково

Данилко приставав до Циклопа, а Носоріг вкрав Полякову: як пройшов дев'ятий випуск "Маски"

20 березняЗірково

На шоу "Маска" розсекретили Буряка

20 березняЗірково

На шоу "Маска" вперше виступив Ворон: яка зірка ховалася в цьому костюмі

Новини партнерів

«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним
«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним
Шесть самых сексуальных мужчин по знаку зодиака
Шесть самых сексуальных мужчин по знаку зодиака
Печія та поколювання в ногах - про що сигналізують ці симптоми
Печія та поколювання в ногах - про що сигналізують ці симптоми
Как украинцам защититься от мощнейшей магнитной бури
Как украинцам защититься от мощнейшей магнитной бури
Навроцкая показала в Instagram, как выглядела в молодости
Навроцкая показала в Instagram, как выглядела в молодости
Як змінювалася Тіна Кароль: від пухкенької до розкішної
Як змінювалася Тіна Кароль: від пухкенької до розкішної
Максимально красиво. Пять самых модных оттенков волос 2021 года
Максимально красиво. Пять самых модных оттенков волос 2021 года
Великолепная девушка одноклубника Зинченко блеснула своей фигурой
Великолепная девушка одноклубника Зинченко блеснула своей фигурой

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти