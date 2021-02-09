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"Він буде знову жити": музикант зробив гітару зі скелета свого дядька (фото)

Сьогодні, 18:11

Виконавець уже пояснив своє незвичне рішення

Американський рок-музикант, який виступає під псевдонімом Prince Midnight (Опівнічний Принц), вирішив сконструювати зі скелета свого покійного дядечка Філіпа гітару. Про це виконавець розповів на своїй сторінці в Instagram.

Фото: Instagram | Prince Midnight

За словами американця, його дядько Філіп, який до смерті в 1990-х жив у Греції, заповідав свій скелет науці.

Кілька років поспіль його рештки служили учням, які вивчали біологію в одній із грецьких шкіл. Однак після заборони на використання справжніх скелетів у навчальних закладах кістки поскладали у коробку і відвезли у склеп на цвинтар.

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Минуло кілька років і сім'я музиканта не змогла далі платити оренду за місце на кладовищі. Тоді Prince Midnight задумався над тим, як же можна вирішити цю доволі делікатну проблему.

"Дядько Філіп був великим фанатом жанру метал і цим сильно вплинув на мою музичну кар'єру. Я перетворив його рештки на електрогітару, аби він й надалі приносив користь і радість людям", – розповів виконавець.

Фото: Instagram | Prince Midnight

Не обійшлося без критики, але Prince Midnight відразу пояснив своє незвичне рішення.

"Ми всі по-різному переживаємо скорботу й поминаємо наших близьких, і я радий, що цей проєкт багатьох із вас не лишив байдужими. Скоро Філіп буде знову жити!" – резюмував рокер.

Фото: Instagram | Prince Midnight

Нагадаємо, раніше ми розповідали про рок-гурт, який відіграв концерт із глядачами у гумових кулях. Також повідомлялося про чоловіка, який грав на гітарі під час операції на мозку.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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Джерела: Сьогодні , instagram.com/princemidnightx
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