Загадкова істота виплила на берег природного парку в США (фото)

Вона нагадує закручений моток мотузки жовтого кольору

Гід Ребека Клаусен з американського природного парку "Національний Берег Падре-Айленд" знайшла на пляжі загадкову істоту. Співробітниця гуляла узбережжям і звернула увагу на щось схоже на заплутаний моток мотузки жовтого кольору. Як з'ясувалося пізніше, це – м'який корал.

Фото: Pen News | RDC Taylor

"Я працюю тут уже п'ять років. Коли переїхала сюди, я не знала, що таке м'який корал. Як і більшість інших людей, які бачать його, я думала, що це якийсь провід або мотузка", – розповіла Ребека в коментарі для таблоїду The Mirror.

Фото: Pen News | RDC Taylor

Гід уточнила, що жовта частина корала – це поліп. Іноді під ним видно чорну основу – це скелет корала. "У воді м'який корал має гіллясту структуру і нагадує гілки дерев", – каже вона.

Фото: Pen News | RDC Taylor

Ребека також опублікувала фотографії істоти у соціальних мережах. Ці зображення вразили користувачів.

"Ми підбирали їх як сміття, бо думали, що це рибальські снасті або щось подібне", – зазначив один з користувачів Мережі. "А я думав, що це кабель", – зазначив інший.

Фото: Pen News | RDC Taylor

До речі, винесені на берег поліпи, зазвичайо, не виживають.

Нагадаємо, американка Сара Васер-Алфорд під час риболовлі на острові Принца Уельського (Аляска, США) зловила незвичайну істоту, схожу на сплетіння коренів.

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