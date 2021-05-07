Мати випадково зняла на відео, як акула підпливає до її дочки (відео)

Американка на ім'я Шері побачила плавник великої акули, яка підпливла до її дитини впритул. У результаті інциденту ніхто не постраждав

Фото: ABC news

Американка на ім'я Шері вирішила зняти, як її шестирічна дочка Анела плаває на узбережжі гавайського острова Оаху. Однак якоїсь миті дівчинка кинулася на берег c криком: "Акула!".

За словами Шері, вона спочатку не зрозуміла, що сталося, і вирішила – дочка перебільшує. Однак побачила у кадрі плавник великої акули, яка підпливла до дитини впритул.

"Я так рада, що вона пішла з пляжу того дня з усіма десятьма пальцями та двома руками", – заявила жінка журналістам ABC News.

Анела розповіла, що її "душа покинула тіло", коли вона побачила хижачку.

Відео: ABC news

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Як з'ясувалося, це була чернопера акула: вони побоюються людей, однак іноді можуть ставати агресивними й нападати. Експерти припускають, що хижачка просто полювала на мілководді й наблизилася до дитини випадково.

Нагадаємо, раніше рибалка з Австралії Джош Хатчинс став жертвою нападу агресивної акули.

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