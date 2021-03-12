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Акула намагалася розшматувати неуважного рибака (відео)

Сьогодні, 05:55

Чоловік відбився від агресивної риби вудкою

Рибак з Австралії Джош Хатчинс став жертвою нападу агресивної акули. Інцидент стався у декількох метрах від узбережжя Кокосових островів. Відео події опубліковано в Instagram.

На кадрах показано, як до Джоша, який стоїть по коліна у воді, підпливає невеликого розміру хижак. Чоловік відбивається від агресивної риби вудкою, а його друг Кейн кричить: "Вибирайся! Вибирайся звідти!".

Kane Chenoweth (@kanechenoweth)

За словами рибалок, акули з'їдали все, що вони ловили.

"Ця акула переслідувала рибу до самої ноги Джоша і так захопилася, що врізалася у його ноги та проскочила далі", – згадує Кейн.

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Ролик спочатку з'явився у Twitter, а потім і в Instagram. "Якщо дика природа не намагається тебе вбити, то чи дійсно ти в Австралії?" – пожартував у коментарі один із користувачів Мережі.

Нагадаємо, рибалка Дін Батлер із австралійського міста Форстер (штат Новий Південний Уельс) зняв на відео напад великої білої акули на його човен – хижачка відкусила частину гвинта.

До того ж, ми розповідали, як гігантська акула-людожер кружляла навколо чоловіка у човні.

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відео Австралія акула
Джерела: Сьогодні , instagram.com/kanechenoweth
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