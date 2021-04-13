Величезна акула перелякала моряків своїми габаритами (відео)

П'ятиметрову хижачку побачили біля узбережжя міста Портло. Капітанів усіх суден попередили про небезпеку

Біля узбережжя англійського міста Портло помічена величезна п'ятиметрова акула. Хижачку зняла на відео місцева команда, яка займається організацією морських прогулянок для спостереження за дикою природою.

На цей ролик звернув увагу таблоїд Daily Mail.

За словами гіда Джорджії Бардуа, гігантські акули на узбережжі Портло трапляються нечасто. У 2021 році представник цього виду помічений вперше, а в торік їх бачили лише кілька разів. Бардуа також припустила, що хижачка з'явилася через підвищення температури води у зв'язку з глобальним потеплінням.

"Температура на поверхні води була 12,2 градуса Цельсія, а це досить тепло для цієї пори року", – пояснила вона.

Відео: twitter.com/CwallWildlife

Після зустрічі з акулою капітан човна Кіт Ривс попередив інших власників суден про небезпеку зіткнутися з цими морськими мешканцями.

До речі, гігантські акули є безпечними для людини. Вони харчуються виключно зоопланктоном.

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