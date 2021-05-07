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Мать случайно сняла на видео, как акула подплывает к ее дочери (видео)

Сегодня, 10:43

Американка по имени Шери увидела плавник крупной акулы, которая подплыла к ее ребенку вплотную. В результате инцидента никто не пострадал

Фото: ABC news

Американка по имени Шери решила заснять, как ее шестилетняя дочь Анела Резентес резвится на побережье гавайского острова Оаху. Но в какой-то момент девочка бросилась на берег c криком: "Акула!".

По словам Шери, она сначала не поняла, что произошло, и решила – дочка преувеличивает. Однако увидела в кадре плавник довольно крупной акулы, которая подплыла к ребенку вплотную.

"Я так рада, что она ушла с пляжа в тот день со всеми десятью пальцами и двумя руками", – заявила женщина журналистам ABC News.

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Анела рассказала, что ее "душа покинула тело", когда она увидела хищницу.

Видео: ABC news

Между прочим, у нас есть еще одна интересная новость для вас: ранее мы подготовили календарь идеи лучших подарков на главные праздники мая.

Как выяснилось, это была черноперая акула: они побаиваются людей, однако иногда могут становиться агрессивными и нападать. Эксперты предполагают, что хищница просто охотилась на мелководье и приблизилась к ребенку случайно.

Напомним, ранее рыбак из Австралии Джош Хатчинс стал жертвой нападения агрессивной акулы.

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