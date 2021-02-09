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Акули оточили туриста на узбережжі. Його реакція потрапила на відео

Сьогодні, 14:15

На пляжі зібрався величезний натовп очевидців, які намагалися врятувати плавця

15-річна мешканка Нової Зеландії Еліза Сквайр зняла на відео моторошну сцену: як у прибережних водах пляжу Ехоп плавець рятується від двох акул, які опинилися на небезпечній відстані від нього. Відповідне відео опублікувало видання News Com Au.

На оприлюднених кадрах можна побачити, як турист, ім'я якого не розголошується, плаває на мілководді, не здогадуючись про появу хижаків. У якийсь момент він випірнув з води і, почувши перелякані крики людей на пляжі, кинувся до берега.

Відео: facebook.com/AdamWilks

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Батько авторки ролика Філ зазначив, що на пляжі зібрався величезний натовп туристів, які намагалися врятувати плавця.

"Люди кричали: "Акула, акула!". Потрібно розуміти, що ця місцевість – природне середовище існування акул, тож всім слід бути обережними", – додав він.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Нагадаємо, рибалка Дін Батлер з австралійського міста Форстер (штат Новий Південний Уельс) зняв на відео напад великої білої акули на його човен – хижачка відкусила частину гвинта.

Дивіться відео: акули потопили човен з рибалками

До того ж, ми розповідали, як гігантська акула-людожер оточила чоловіка у човні.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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