Красені та "гидкі каченята": як виглядали римські імператори (фото)
Помилуйтеся відтвореними кольоровими портретами історичних особистостей
Швейцарець Харун Бінус, першокурсник фармацевтичного факультету Тунісу, в навчальних цілях шукав кольорові реконструкції облич римських імператорів, але, на жаль, так і не зміг їх знайти. Студент вирішив не здаватися й зробив зображення самостійно.
У Бінуса не було навіть розуміння самого процесу комп'ютерного моделювання та досвіду відтворення людського обличчя, але після кількох невдалих спроб він провів роботу з помилками і почав вдосконалити отримані зразки.
Пізніше хлопець заручився підтримкою свого друга Даніеля Вошарта, який також вміє вирішувати подібні завдання. Спільно товариші вивели проєкт на якісно новий рівень, а результат перевершив всі очікування.
Тепер ми можемо помилуватися відтвореними кольоровими портретами римських імператорів – від Тіта до Марка Аврелія.
До речі, користувачі Мережі часто знаходять спільні риси між цими історичними особистостями і відомими людьми сучасності. Хоча далеко не всі з них були красенями – є й "гидкі каченята". Подивіться самі:
1. Тіт
2. Констанцій II
3. Гордіан II
4. Тіберій
5. Тацит
6. Гордіан I
7. Клавдій
8. Луцій Вер
9. Марк Аврелій
10. Калігула
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