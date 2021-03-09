Красені та "гидкі каченята": як виглядали римські імператори (фото)

Помилуйтеся відтвореними кольоровими портретами історичних особистостей

Швейцарець Харун Бінус, першокурсник фармацевтичного факультету Тунісу, в навчальних цілях шукав кольорові реконструкції облич римських імператорів, але, на жаль, так і не зміг їх знайти. Студент вирішив не здаватися й зробив зображення самостійно.

У Бінуса не було навіть розуміння самого процесу комп'ютерного моделювання та досвіду відтворення людського обличчя, але після кількох невдалих спроб він провів роботу з помилками і почав вдосконалити отримані зразки.

Пізніше хлопець заручився підтримкою свого друга Даніеля Вошарта, який також вміє вирішувати подібні завдання. Спільно товариші вивели проєкт на якісно новий рівень, а результат перевершив всі очікування.

Тепер ми можемо помилуватися відтвореними кольоровими портретами римських імператорів – від Тіта до Марка Аврелія.

До речі, користувачі Мережі часто знаходять спільні риси між цими історичними особистостями і відомими людьми сучасності. Хоча далеко не всі з них були красенями – є й "гидкі каченята". Подивіться самі:

1. Тіт

Фото: Facebook | Haroun Binous

2. Констанцій II

Фото: Facebook | Haroun Binous

3. Гордіан II

Фото: Facebook | Haroun Binous

4. Тіберій

Фото: Facebook | Haroun Binous

5. Тацит

Фото: Facebook | Haroun Binous

6. Гордіан I

Фото: Facebook | Haroun Binous

7. Клавдій

Фото: Facebook | Haroun Binous

8. Луцій Вер

Фото: Facebook | Haroun Binous

9. Марк Аврелій

Фото: Facebook | Haroun Binous

10. Калігула

Фото: Facebook | Haroun Binous

Нагадаємо, як би виглядали зараз Роксолана і Сулейман? 12 фото, яких немає у підручниках.

До того ж, ми показували, як зовнішність красунь в соцмережах відрізняється від реальності: фото з обробкою і без.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися