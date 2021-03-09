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Красавцы и "гадкие утята": как выглядели римские императоры (фото)

Сегодня, 12:51

Полюбуйтесь воссозданными цветными портретами исторических личностей

Швейцарец Харун Бинус, первокурсник фармацевтического факультета Туниса, в учебных целях искал цветную реконструкцию лиц римских императоров, но, к сожалению, так и не смог их найти. Студент решил не сдаваться и сделал изображения самостоятельно.

У Биноуса не было понимания процесса компьютерного моделирования и опыта воссоздания человеческого лица, но после нескольких неудачных попыток он провел работу с ошибками и начал усовершенствовать полученные образцы.

Позже парень заручился поддержкой своего друга Даниэля Вошарта, который также умеет решать подобные задачи. Совместно ребята вывели проект на качественно новый уровень, а результат превзошел все ожидания.

Теперь мы можем полюбоваться воссозданными цветными портретами римских императоров – от Тита до Марка Аврелия.

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Кстати, пользователи Сети часто находят сходство между этими историческими личностями и известными людьми современности. Хотя далеко не все из них были красавцами – есть и "гадкие утята". Посмотрите сами:

1. Тит

Фото: Facebook | Haroun Binous

2. Констанций II

Фото: Facebook | Haroun Binous

3. Гордиан II

Фото: Facebook | Haroun Binous

4. Тиберий

Фото: Facebook | Haroun Binous

5. Тацит

Фото: Facebook | Haroun Binous

6. Гордиан I

Фото: Facebook | Haroun Binous

7. Клавдий

Фото: Facebook | Haroun Binous

8. Люций Вер

Фото: Facebook | Haroun Binous

9. Марк Аврелий

Фото: Facebook | Haroun Binous

10. Калигула

Фото: Facebook | Haroun Binous

Напомним, как бы выглядели сейчас Роксолана и Сулейман? 12 фото, которых нет в учебниках.

Кроме этого, мы показывали, как внешность красоток в соцсетях отличается от реальности: фото с обработкой и без.

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Источники: Сегодня , facebook.com/haroun.Binous02
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