Красавцы и "гадкие утята": как выглядели римские императоры (фото)
Полюбуйтесь воссозданными цветными портретами исторических личностей
Швейцарец Харун Бинус, первокурсник фармацевтического факультета Туниса, в учебных целях искал цветную реконструкцию лиц римских императоров, но, к сожалению, так и не смог их найти. Студент решил не сдаваться и сделал изображения самостоятельно.
У Биноуса не было понимания процесса компьютерного моделирования и опыта воссоздания человеческого лица, но после нескольких неудачных попыток он провел работу с ошибками и начал усовершенствовать полученные образцы.
Позже парень заручился поддержкой своего друга Даниэля Вошарта, который также умеет решать подобные задачи. Совместно ребята вывели проект на качественно новый уровень, а результат превзошел все ожидания.
Теперь мы можем полюбоваться воссозданными цветными портретами римских императоров – от Тита до Марка Аврелия.
Кстати, пользователи Сети часто находят сходство между этими историческими личностями и известными людьми современности. Хотя далеко не все из них были красавцами – есть и "гадкие утята". Посмотрите сами:
1. Тит
2. Констанций II
3. Гордиан II
4. Тиберий
5. Тацит
6. Гордиан I
7. Клавдий
8. Люций Вер
9. Марк Аврелий
10. Калигула
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