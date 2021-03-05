Фото дня. Який вигляд мають типові дівчата з різних країн світу
Фотограф із допомогою жіночих портретів показала етнічне розмаїття нашої планети
Фотограф, продюсер і режисер-документаліст Наталія Іванова у своєму унікальному проєкті "Витоки краси" за допомогою жіночих портретів показує етнічне розмаїття нашої планети. Вона хоче довести, що ми живемо у багатому і красивому світі.
Кожну етнічну групу в проєкті представляють красиві, талановиті та харизматичні дівчата. Усі вони розповідають про свій народ, культуру та традиції. Діляться досвідом та враженнями.
На думку організаторів, ці світлини зроблять свій внесок у гармонізацію і зміцнення толерантності в міжетнічних відносинах.
До речі, з лютого 2021 року портрети, зроблені для проєкту "Витоки краси", стали частиною постійної експозиції у Національному музеї науки і технологій Індії.
Нині команда створила понад 250 портретів представниць 110 етнічних груп із усього світу.
Ми вирішили поділитися їхніми найкращими фотографіями!
1. Мешканка Білорусі
2. Мешканка Грузії
3. Мешканка Алтаю
4. Мешканка Литви
5. Мешканка Німеччини
6. Мешканка Вірменії
7. Жителька Молдови
8. Мешканка України
9. Мешканка Фінляндії
10. Мешканка Ісландії
Нагадаємо, хлопець переніс дев'ять пластичних операцій, щоб влаштуватися на "роботу мрії". До того жо, ми показували, як зовнішність красунь у соцмережах відрізняється від реальності: фото з обробкою і без.
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