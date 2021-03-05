Фото дня. Який вигляд мають типові дівчата з різних країн світу

Фотограф із допомогою жіночих портретів показала етнічне розмаїття нашої планети

Фотограф, продюсер і режисер-документаліст Наталія Іванова у своєму унікальному проєкті "Витоки краси" за допомогою жіночих портретів показує етнічне розмаїття нашої планети. Вона хоче довести, що ми живемо у багатому і красивому світі.

Кожну етнічну групу в проєкті представляють красиві, талановиті та харизматичні дівчата. Усі вони розповідають про свій народ, культуру та традиції. Діляться досвідом та враженнями.

На думку організаторів, ці світлини зроблять свій внесок у гармонізацію і зміцнення толерантності в міжетнічних відносинах.

До речі, з лютого 2021 року портрети, зроблені для проєкту "Витоки краси", стали частиною постійної експозиції у Національному музеї науки і технологій Індії.

Нині команда створила понад 250 портретів представниць 110 етнічних груп із усього світу.

Ми вирішили поділитися їхніми найкращими фотографіями!

1. Мешканка Білорусі

Фото: Instagram | Les Origines De La Beauté

2. Мешканка Грузії

Фото: Instagram | Les Origines De La Beauté

3. Мешканка Алтаю

Фото: Instagram | Les Origines De La Beauté

4. Мешканка Литви

Фото: Instagram | Les Origines De La Beauté

5. Мешканка Німеччини

Фото: Instagram | Les Origines De La Beauté

6. Мешканка Вірменії

Фото: Instagram | Les Origines De La Beauté

7. Жителька Молдови

Фото: Instagram | Les Origines De La Beauté

8. Мешканка України

Фото: Instagram | Les Origines De La Beauté

9. Мешканка Фінляндії

Фото: Instagram | Les Origines De La Beauté

10. Мешканка Ісландії

Фото: Instagram | Les Origines De La Beauté

Нагадаємо, хлопець переніс дев'ять пластичних операцій, щоб влаштуватися на "роботу мрії". До того жо, ми показували, як зовнішність красунь у соцмережах відрізняється від реальності: фото з обробкою і без.

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