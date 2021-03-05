Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Фото дня. Який вигляд мають типові дівчата з різних країн світу

Сьогодні, 05:55

Фотограф із допомогою жіночих портретів показала етнічне розмаїття нашої планети

Фотограф, продюсер і режисер-документаліст Наталія Іванова у своєму унікальному проєкті "Витоки краси" за допомогою жіночих портретів показує етнічне розмаїття нашої планети. Вона хоче довести, що ми живемо у багатому і красивому світі.

Кожну етнічну групу в проєкті представляють красиві, талановиті та харизматичні дівчата. Усі вони розповідають про свій народ, культуру та традиції. Діляться досвідом та враженнями.

На думку організаторів, ці світлини зроблять свій внесок у гармонізацію і зміцнення толерантності в міжетнічних відносинах.

До речі, з лютого 2021 року портрети, зроблені для проєкту "Витоки краси", стали частиною постійної експозиції у Національному музеї науки і технологій Індії.

Читайте також:
Дівчина стала зіркою, покривши 60% свого тіла татуюваннями (фото)

Нині команда створила понад 250 портретів представниць 110 етнічних груп із усього світу.

Ми вирішили поділитися їхніми найкращими фотографіями!

1. Мешканка Білорусі

Фото: Instagram | Les Origines De La Beauté

2. Мешканка Грузії

Фото: Instagram | Les Origines De La Beauté

3. Мешканка Алтаю

Фото: Instagram | Les Origines De La Beauté

4. Мешканка Литви

Фото: Instagram | Les Origines De La Beauté

5. Мешканка Німеччини

Фото: Instagram | Les Origines De La Beauté

6. Мешканка Вірменії

Фото: Instagram | Les Origines De La Beauté

7. Жителька Молдови

Фото: Instagram | Les Origines De La Beauté

8. Мешканка України

Фото: Instagram | Les Origines De La Beauté

9. Мешканка Фінляндії

Фото: Instagram | Les Origines De La Beauté

10. Мешканка Ісландії

Фото: Instagram | Les Origines De La Beauté

Нагадаємо, хлопець переніс дев'ять пластичних операцій, щоб влаштуватися на "роботу мрії". До того жо, ми показували, як зовнішність красунь у соцмережах відрізняється від реальності: фото з обробкою і без.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Зірка реаліті-шоу зробила операцію зі зменшення ніг: фото до та після Жінка відмовилася від кави з цукром і схудла на 46 кілограмів: фото до та після Вчителька з величезними грудьми кинула роботу і прославилася (фото) Дівчина стала зіркою, покривши 60% свого тіла татуюваннями (фото)
краса фото зовнішність
Джерела: Сьогодні , instagram.com/lesoriginesdelabeaute
Реклама

Новини партнерів

"Свадьба в Малиновке" и другие: ТОП-7 фильмов, снятых в Харькове
"Свадьба в Малиновке" и другие: ТОП-7 фильмов, снятых в Харькове
Як правильно варити булгур і в чому його користь: прості рецепти
Як правильно варити булгур і в чому його користь: прості рецепти
Як довго зберігаються симптоми коронавірусу у перехворілих
Як довго зберігаються симптоми коронавірусу у перехворілих
Супермодели и "черному ангелу" Жасмин Тукс – 40. Фотогалерея
Супермодели и "черному ангелу" Жасмин Тукс – 40. Фотогалерея

Популярні статті

Вчора, 21:21Смачно

Що приготувати на 8 Березня: три рецепти легких десертів

Вчора, 16:13Смачно

Що приготувати на Масницю, крім млинців: 5 святкових рецептів

Вчора, 15:09Психо

Що подарувати на 8 Березня, щоб догодити: оригінальні ідеї подарунків для жінок

Вчора, 13:54Смачно

Чим здивувати маму на 8 Березня: 5 рецептів

Вчора, 13:05Фаново

Що послухати на 8 Березня – готуємо святковий плейлист

Вчора, 12:38Модно

Яку зачіску зробити на 8 Березня: красиві ідеї для різної довжини волосся

Вчора, 11:20Смачно

Салати на 8 Березня: 5 святкових рецептів

Вчора, 05:25Психо

Гороскоп на сьогодні 4 березня: у Раків з'являться прихильники, а Стрільцям корисно промовчати

3 березняПсихо

Які квіти дарують на 8 Березня жінкам, яких люблять

3 березняФаново

8 Березня: історія і значення жіночого дня

3 березняСмачно

Торти на 8 Березня: ТОП-5 святкових рецептів

3 березняСмачно

Рецепт на 8 Березня: маки-роли з лососем і огірком

3 березняЗірково

Одна з учасниць грандіозного шоу "Маска" вагітна. Причому тут Олег Винник?

3 березняЗірково

Кондратюк про Добриніна на російському "Холостяку": Подумав дупою

3 березняЗірково

Дружина DZIDZIO про проблеми в шлюбі: Він всю ніч може не ночувати вдома

3 березняПсихо

Гороскоп на сьогодні 3 березня: Скорпіони приголомшать усіх своєю непередбачуваністю, а Рибам доведеться повоювати з лінню

Новини партнерів

Звезда студии «Квартал 95» показал свою сущность
Звезда студии «Квартал 95» показал свою сущность
Топалов пожаловался на интимную жизнь с Региной Тодоренко
Топалов пожаловался на интимную жизнь с Региной Тодоренко
В беспощадной битве за молодость Алентова совсем потеряла лицо
В беспощадной битве за молодость Алентова совсем потеряла лицо
Чому небезпечно носити одноразову маску кілька днів
Чому небезпечно носити одноразову маску кілька днів
Мясников: COVID - тренировка, за которую нужно благодарить
Мясников: COVID - тренировка, за которую нужно благодарить
Брежнева призналась, как ее изменило рождение младшего ребенка
Брежнева призналась, как ее изменило рождение младшего ребенка
Больная коронавирусом Лилия Ребрик рассказала о самочувствии
Больная коронавирусом Лилия Ребрик рассказала о самочувствии
Дети индиго: 7 актуальных фасонов джинсов сезона “весна-лето”
Дети индиго: 7 актуальных фасонов джинсов сезона “весна-лето”

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти