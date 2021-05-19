Зникаюча дівчинка на фото – це ілюзія. Але підступ викриють тільки найбільш уважні

На знімку дитина у топі рожевого кольору тримає іграшку, але візуально створюється відчуття, що у неї немає ніг та тулуба

Фото: reddit.com/r/confusing_perspective

Користувачі Reddit активно обговорюють загадковий знімок зникаючої дівчинки – і все не зрозуміють: це чергова оптична ілюзія чи хтось просто вчиться працювати у фотошопі?

Як з'ясувалося, ця фотографія – цілком реальна. Але підступ можуть викрити тільки найбільш уважні. У вас не вийшло з першого разу? Не засмучуйтеся – у нас теж.

Отже, на знімку від користувача Reddit з ніком MK24ever дитина у топі рожевого кольору тримає іграшку, але візуально створюється враження, що ноги і тулуб дівчинки нижче талії знаходяться під землею.

Щоб зрозуміти, у чому фокус, зверніть увагу на руку дівчинки – вона сперлася на кам'яну стіну, котра зливається з бруківкою.

Не мучтеся – просто подивіться на жовту лінію.

Прикольно, правда?

фото: Reddit | MK24ever

Ця оптична ілюзія за лічені дні зібрала понад 69 тисяч лайків і більше однієї тисячі коментарів.

Нагадаємо, незрозумілий колір дощового плаща загнав Мережу в глухий кут. Крім цього, ми писали про цікаву фотографії, на якій нібито зображений нічний пейзаж на березі моря, але насправді це оптична ілюзія.

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