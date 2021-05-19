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Исчезающая девочка на фото – это иллюзия. Но подвох разоблачат только самые внимательные

Сегодня, 16:05

На снимке ребенок в топе розового цвета держит игрушку, но визуально создается ощущение, что у него нет ног и туловища

Фото: reddit.com/r/confusing_perspective

Пользователи Reddit активно обсуждают загадочный снимок исчезающей девочки – и все никак не поймут: это очередная оптическая иллюзия или кто-то просто учится работать в фотошопе?

Как выяснилось, эта фотография – вполне себе реальная. Но подвох могут разоблачить только самые внимательные. У вас не получилось с первого раза? Не огорчайтесь – у нас тоже.

Итак, на снимке от пользователя Reddit с ником MK24ever ребенок в топе розового цвета держит игрушку, но визуально создается ощущение, что ноги и туловище находятся под землей.

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Чтобы понять, в чем фокус, обратите внимание на руку девочки – она облокотилась на каменную стену, сливающуюся с брусчаткой.

Не мучайтесь – просто посмотрите на желтую линию.

Прикольно, правда?
Фото: Reddit | MK24ever

Эта оптическая иллюзия за считанные дни собрала более 69 тысяч лайков и более одной тысячи комментариев.

Напомним, непонятный цвет дождевого плаща поставил Сеть в тупик. Кроме этого, мы писали об интересной фотографии, на которой якобы запечатлен ночной пейзаж на берегу моря, но на самом деле это оптическая иллюзия.

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фото иллюзия
Источники: Сегодня , reddit.com/r/confusing_perspective
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