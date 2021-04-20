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Потрібно подивитися двічі: 10 кумедних знімків з незвичайним поворотом

Сьогодні, 15:05

Яхав Драйзін з Ізраїлю створює дуже цікаві фотографії з оптичною ілюзією. Він з'єднує в одному кадрі повсякденні предмети

Батько трьох дітей з ізраїльського Тель-Авіва на ім'я Яхав Драйзін працює в сфері реклами, а на дозвіллі створює дуже кумедні фотографії з незвичайним поворотом.

"Я постійно шукаю натхнення, щоб розвинути свої творчі навички, адже це частина моєї роботи. Фотографії з родзинкою допомагають мені у цьому ", – пише Яхав на своєму офіційному сайті.

Аби похвалитися своїми роботами, Драйзін спеціально створив окрему сторінку в Instagram. На його акаунт вже підписалися більше 14 тисяч поціновувачів креативу і їхня кількість постійно зростає.

Пропонуємо вам подивитися на найцікавіші роботи Яхава Драйзіна:

1. Прикольне фото у зоопарку

Yahav Draizin (@yahavd)

2. Незвичайний погляд на культові фільми

Yahav Draizin (@yahavd)

3. Ого, яка сцена!

Yahav Draizin (@yahavd)

4. Позитивне мислення

Yahav Draizin (@yahavd)

5. Новий погляд на подорожі

Yahav Draizin (@yahavd)

6. Дійсно оригінальна заставка

Yahav Draizin (@yahavd)

7. Красуня!

Yahav Draizin (@yahavd)

8. Тюнінг

Yahav Draizin (@yahavd)

9. Буде що згадати

Yahav Draizin (@yahavd)

10. Маску забув удома

Yahav Draizin (@yahavd)

У нас є не менш цікавий проєкт: раніше ми підготувала захоплюючий календар подарунків на квітень.

Нагадаємо, художник Олексій Кондаков "вставляє" портрети з класичних картин у сцени сучасного життя. Крім цього, ми розповідали про майстра, який створює "живі" малюнки на стінах покинутих будівель.

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Джерела: Сьогодні , instagram.com/yahavd
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