Потрібно подивитися двічі: 10 кумедних знімків з незвичайним поворотом

Яхав Драйзін з Ізраїлю створює дуже цікаві фотографії з оптичною ілюзією. Він з'єднує в одному кадрі повсякденні предмети

Батько трьох дітей з ізраїльського Тель-Авіва на ім'я Яхав Драйзін працює в сфері реклами, а на дозвіллі створює дуже кумедні фотографії з незвичайним поворотом.

"Я постійно шукаю натхнення, щоб розвинути свої творчі навички, адже це частина моєї роботи. Фотографії з родзинкою допомагають мені у цьому ", – пише Яхав на своєму офіційному сайті.

Аби похвалитися своїми роботами, Драйзін спеціально створив окрему сторінку в Instagram. На його акаунт вже підписалися більше 14 тисяч поціновувачів креативу і їхня кількість постійно зростає.

Пропонуємо вам подивитися на найцікавіші роботи Яхава Драйзіна:

1. Прикольне фото у зоопарку

2. Незвичайний погляд на культові фільми

3. Ого, яка сцена!

4. Позитивне мислення

5. Новий погляд на подорожі

6. Дійсно оригінальна заставка

7. Красуня!

8. Тюнінг

9. Буде що згадати

10. Маску забув удома

У нас є не менш цікавий проєкт: раніше ми підготувала захоплюючий календар подарунків на квітень.

Нагадаємо, художник Олексій Кондаков "вставляє" портрети з класичних картин у сцени сучасного життя. Крім цього, ми розповідали про майстра, який створює "живі" малюнки на стінах покинутих будівель.

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