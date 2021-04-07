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Біло-блакитний чи біло-зелений: колір фургона з оптичною ілюзією спантеличив соцмережі

Сьогодні, 12:05

Власник фургона не зміг визначити колір свого транспортного засобу

Австралієць на ім'я Спенсер Портер з Мельбурна купив фургон 70-х років, щоб відремонтувати його і поїхати разом з родиною у подорож. Однак чоловік помітив дивну оптичну ілюзію – він так і не зміг визначитися з кольором транспортного засобу.

Фото: tiktok.com/@retroviscountreno

Портер заявив своїм родичам, що цей біло-блакитний фургон дуже гарний. На що його дружина подивовано відповіла, що автомобіль біло-рожевий. Спантеличене подружжя вирішило з'ясувати істину і запитало думки родичів: ті озвучили третій варіант.

@retroviscountreno

No one has got it. So, $ 1,000 to the first person to guess the colours! ## fyp ## eyesonme

Whoopty – CJ

Щоб встановити істину, Портер поцікавився у користувачів TikTok, що ж бачать вони. Чоловік навіть пообіцяв тисячу доларів тому, хто дасть правильну відповідь. До варіантів додалися ще фіолетовий, сірий та м'ятний кольори.

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В результаті Спенсеру довелося розшукати колишнього власника, щоб нарешті дізнатися правду: фургон біло-зелений. Попередньому власнику не подобався оригінальний кремовий відтінок, і він перефарбував його, перетворивши таким чином будинок на колесах в ілюзію.

Нагадаємо, незрозумілий колір дощового плаща поставив Мережу в глухий кут. Крім цього, ми писали про цікаву фотографії, на якій нібито зображений нічний пейзаж на березі моря, але насправді це оптична ілюзія.

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відео фургон ілюзія
Джерела: Сьогодні , tiktok.com/@retroviscountreno
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