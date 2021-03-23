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Дівчина сфотографувалася на пляжі й сильно здивувалася, коли роздивилася фон

Сьогодні, 09:07

Через несподівану деталі знімок дівчини перетворився в оптичну ілюзію

Американська блогерка Мадді Маротта зробила звичайну фотографію на пляжі: вона, одягнена в жовте бікіні, позує на тлі моря. Однак через несподівану деталі знімок дівчини перетворився в оптичну ілюзію і повеселив інтернет.

На фотографії Мадді стоїть боком до оператора і своїм тілом закриває жінку на задньому фоні. У кадр потрапила лише рука незнайомки: вона видніється на рівні пояса блогерки й створює комічний ефект.

Фото: tiktok.com/@madimarotta

"Через руки цієї дами у кадрі створюється таке враження, ніби у мене між ніг бовтається пеніс", – написала дівчина і додала, що спочатку вона публікувала цю фотографію в Instagram, не помітивши на ній нічого підозрілого. Але "протягом п'яти секунд" вона отримала повідомлення від своїх друзів, після чого видалила зображення з соцмережі.

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Ролик на її сторінці у TikTok юзери подивилися більше п'яти мільйонів разів. Багато підписників Мадді Маротти посміялися над фотографією.

Відео: tiktok.com/@madimarotta

Нагадаємо, раніше дитина-блогер в ексклюзивному бліц-інтерв'ю розповіла "Сьогодні" подробиці, як кумедні відео про тварин допомогли їй зібрати вже понад 25 тисяч підписників.

До того ми писали про блогерку, якій бабуся випадково надіслала свої оголені фото.

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Джерела: Сьогодні , tiktok.com/@madimarotta
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