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Фото дня. Похудевшая на 22 килограмма британка раскрыла тайну своего рациона

Сегодня, 16:18

33-летняя Линси Харланд рассказала, какие блюда входят в ее меню

33-летняя британка Линси Харланд, растолстевшая на карантине до 95 кг, за четыре месяца похудела на 22 килограмма. Женщина подробно рассказала журналистам таблоида Daily Mail, как ей это удалось.

Что ела Линси Харланд до похудения:

  • На завтрак: бекон, омлет и кофе с молоком;
  • На ланч: бургер и клубничный коктейль;
  • На обед: жареные рисовые чипсы с соусом карри или пиццу.

За день британка выпивала до четырех чашек кофе с молоком, ела шоколадные батончики и хрустящие закуски.

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Как она питалась, чтобы похудеть:

  • На завтрак: протеиновый коктейль с растительным молоком;
  • На обед: салат с тунцом или суп из ветчины;
  • На ужин: клубника и йогурт или сэндвич с сыром "Филадельфия".
Фото: Instagram | Lynsh87

Раз в неделю Линси позволяет себе съесть пиццу, но старается не злоупотреблять подобными продуктами. Также она пьет много воды, черный кофе и зеленый чай, а сладкие алкогольные напитки заменила диетическим лимонадом с водкой.

Фото: Instagram | Lynsh87

Кроме этого, женщина старается ходить по десять тысяч шагов в день и ежедневно делает по 40 приседаний и 30 отжиманий.

У Линси Харланд появилось больше энергии, и она ощущает себя гораздо моложе своего возраста.

Напомним, 30-летняя Диджей Джарман из города Гамильтон, Новая Зеландия, нашла способ похудеть на 53 килограмма и поделилась своими секретами.

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Источник: instagram.com/lynsh87
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