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Точна копія Мерилін Монро прославилася і стала мільйонеркою (фото)

Сьогодні, 05:55

У TikTok на неї вже підписані 9 мільйонів осіб

27-річна шотландка Жасмін Чизвелл копіює образи легендарної голлівудської зірки Мерилін Монро. У TikTok на неї вже підписані 9 мільйонів осіб. Крім того, дівчина неодноразово знімалася для журналу Vogue і регулярно брала участь у рекламних кампаніях на YouTube.

Фото: Instagram | JASMINE CHISWELL

У 2016 році Чизвелл переїхала з міста Карлук, Південний Ланаркшир, до США, щоб вивчати кіновиробництво в академії Нью-Йорка. Отримавши диплом магістра, вона вирішила почати кар'єру в соцмережах.

Фото: Instagram | JASMINE CHISWELL

"Я завжди любила стиль Мерілін та її фільми, тому я почала носити вінтажний одяг у повсякденному житті. Багато людей говорили мені, що я дуже схожа на Мерілін", – поділилася актриса в Instagram.

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Кілька років тому блогерка вийшла заміж за музичного продюсера Маверіка Макніллі. Пара накопичила два мільйони фунтів стерлінгів і придбала будинок Мерилін Монро, в якому та жила з бейсболістом Джо Ді Маджо.

Фото: Instagram | JASMINE CHISWELL
Фото: Instagram | JASMINE CHISWELL
Фото: Instagram | JASMINE CHISWELL

Нагадаємо, 16-річна школярка витратила 17 мільйонів гривень заради ідеальної краси.

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фото клон зовнішність Мерлін Монро
Джерела: Сьогодні , instagram.com/jasminechiswell
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