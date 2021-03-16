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Девушка потратила 38 миллионов гривен, чтобы стать клоном Ким Кардашьян (фото)

Сегодня, 05:55

Модель делала инъекции ботокса и гиалуроновой кислоты

Модель по имени Чали из Лондона потратила один миллион фунтов стерлингов (38,4 млн грн), чтобы выглядеть, как американская телезвезда Ким Кардашьян. Девушка делала инъекции ботокса и гиалуроновой кислоты, но без вмешательства пластического хирурга. Своими снимками она делится в Instagram.

Фото: Instagram | Chaly D.N

Чали приобрела множество вещей, которые есть в гардеробе у бизнесвумен: пальто модного дома Givenchy, туфли бренда Tom Ford, сумки, а также несколько дизайнерских платьев стоимостью четыре тысячи фунтов стерлингов. Вдобавок она купила швейцарские часы Rolex за 30 тысяч фунтов стерлингов.

Фото: Instagram | Chaly D.N

Британка хвастается, что ее постоянно сравнивают с Ким Кардашьян.

"Меня все время останавливают на улице, чтобы сфотографироваться, и говорят, что я просто копия Ким. На самом деле, у нас просто общий стиль. Люди действительно думают, что я пытаюсь ей подражать, но мы два разных человека", – рассказывает она.

Фото: Instagram | Chaly D.N
Фото: Instagram | Chaly D.N

Напомним, 27-летняя шотландка Жасмин Чизуэлл копирует образы легендарной голливудской звезды Мэрилин Монро. В TikTok на нее уже подписаны 9,2 миллиона человек.

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Кроме этого, мы рассказывали о 16-летней школьнице, которая потратила 17 миллионов гривен ради идеальной красоты.

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